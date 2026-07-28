Konačno je gotova dugotrajna potraga: Talijani imaju novog izbornika

Potraga je konačno gotova. Italija će uskoro dobiti novog izbornika, bolje reći novog starog izbornika jer je riječ o Robertu Manciniju koji se vraća na talijansku klupu.

Nakon brojnih pisanja o Pepu Guardioli pa onda i Andrei Pirlu, Talijani se vraćaju provjerenom imenu. Andrea Pirlo bio je jako blizu izborničke klupe, ali je u posljednji trenutak sve propalo zbog Pirlovog sponzorstva ruskoj kladionici koja je na lošem glasu zbog političkih razloga pa je Pirlo dobio odbijenicu.

🚨🔵 BREAKING: Roberto Mancini has agreed to become new Italy head coach, here we go! 🇮🇹



New project set to start after president Malagò stopped Pirlo deal at signatures due to his collaboration with Russian brands.



Mancini, back soon. 🔙 pic.twitter.com/mxB4F7s3K0 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 28, 2026

Zbog toga su ostavke dali Paolo Maldini, tehnički direktor reprezentacije i njegov savjetnik Leonardo. Predsjednik talijanskog saveza Giovanni Malago sada je mogao postaviti izbornika kojeg je uvijek favorizirao. Maldini nije bio sklon vraćanju Mancinija na izborničko mjesto, ali Malago jest, posebice nakon svih odbijenica i duge potrage.

Mancini je bio talijanski izbornik kada su osvojili Euro 2021., a dvije godine kasnije napustio je reprezentaciju. Nakon toga je na 18 utakmica vodio reprezentaciju Saudijske Arabije, a od studenog je prošle godine do ovoga ljeta vodio katarski Al-Sadd.