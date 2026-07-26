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Legendarnom veznjaku kladionica stvara problem: Propada mu posao života?

Legendarnom veznjaku kladionica stvara problem: Propada mu posao života?
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Foto: Tano Pecoraro/LaPresse/Profimedia

Problematičan aspekt nije sama povezanost s kladionicom - već rusko podrijetlo tvrtke

26.7.2026.
15:23
Hina
Tano Pecoraro/LaPresse/Profimedia
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Planirano imenovanje Andree Pirla za novog izbornika talijanske nogometne reprezentacije ugroženo je zbog njegove veze s ruskom kladionicom Fonbet.

Kako izvještava Gazzetta dello Sport u nedjeljnom izdanju novi predsjednik Talijanskog nogometnog saveza (FIGC), Giovanni Malago, istražuje poslovne odnose bivšeg osvajača Svjetskog prvenstva s kladionicom.

47-godišnji Pirlo trenutno ima ugovor s prvoligaškim klubom United FC u Dubaiju, a ujedno je i globalni ambasador brenda za kladionicu Fonbet. Prema novinama, problematičan aspekt nije toliko sama povezanost s kladionicom - takav ugovor bi se mogao raskinuti - već rusko podrijetlo tvrtke s obzirom na ruski napad na Ukrajinu, na čijoj strani očito stoji Pirlova domovina Italija.

Pirlov promotivni nastup u Moskvi prije dva mjeseca, zajedno s bivšim reprezentativcem Marcom Materazzijem, posebno je izazvao kritike. Nekoliko talijanskih političara iz raznih stranaka izrazilo je sumnju u to treba li netko s takvom vezom predstavljati Italiju kao izbornik. Prema novinama, Malago je sada pokrenuo reviziju ugovornih dokumenata. Ova revizija će se, između ostalog, usredotočiti na to je li Pirlova suradnja s Fonbetom isključivo povezana s njegovim angažmanom u United FC-u.

Prema izvješću, odvjetnici bivšeg reprezentativca naglašavaju da je ugovor s Fonbetom isključivo povezan s Pirlovim radom u klubu iz Dubaija. Tvrde da raskidom trenerskog ugovora Pirlo također može jednostrano prekinuti suradnju s kladionicom bez kazne.

Andrea PirloTalijanska Nogometna Reprezentacija
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