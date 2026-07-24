Pep Guardiola odbio je Italiju: Prvi kandidat je legendarni veznjak

Pep Guardiola bio je velika želja talijanskog nogometnog saveza za novog izbornika, ali je katalonski stručnjak odlučio odbiti ovu ponudu.

Guardiola je odbio mjesto na izborničkoj klupi Italije jer se još ne želi vraćati poslu. Odlučio je nakon odlaska iz Manchester Cityja uzeti pauzu od nogometa i posvetiti se svojoj obitelji i zbog toga je odbio Italiju, piše Fabrizio Romano. Guardiola će se vratiti trenerskom poslu kada se bude osjećao spremnim i kada stigne ponuda za projekt koji će ga zanimati.

🚨🇮🇹 Pep Guardiola said no to Italy due to personal decision, it’s not about financial proposal.



Guardiola will be back at coaching at the right time and when he feels new project is the best one possible; now dedicating time to family.



➕ https://t.co/ngpjEneRN4 pic.twitter.com/eaNawqW8ir — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 24, 2026

Talijani nastavljaju svoju potragu za izbornikom, a talijanski insajder Nicolo Schira piše kako je legendarni Andrea Pirlo glavni kandidat za to mjesto. Pirlo je 116 puta igrao za talijanski reprezentaciju. Trenersku karijeru je počeo 2020. u Juventusu, nakon toga je vodio Karagumruk i Sampdoriju, a trenutno je u United FC-u iz UAE-a.

Andrea #Pirlo is now leading the race to become new #Italy National Team’s coach. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) July 24, 2026

Predsjednik Talijanskog nogometnog saveza, Giovanni Malagò je ranije izjavio kako uz Pirla, Guardiolu i Mancinija ima još brojnih kandidata koji su u razmatranju.