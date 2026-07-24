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Pep Guardiola odbio je Italiju: Prvi kandidat je legendarni veznjak

Pep Guardiola odbio je Italiju: Prvi kandidat je legendarni veznjak
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Foto: COLORSPORT/Ashley Western/Shutterstock Editorial/Profimedia

Guardiola je odbio mjesto na izborničkoj klupi Italije jer se još ne želi vraćati poslu

24.7.2026.
12:44
Sportski.net
COLORSPORT/Ashley Western/Shutterstock Editorial/Profimedia
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Pep Guardiola bio je velika želja talijanskog nogometnog saveza za novog izbornika, ali je katalonski stručnjak odlučio odbiti ovu ponudu. 

Guardiola je odbio mjesto na izborničkoj klupi Italije jer se još ne želi vraćati poslu. Odlučio je nakon odlaska iz Manchester Cityja uzeti pauzu od nogometa i posvetiti se svojoj obitelji i zbog toga je odbio Italiju, piše Fabrizio Romano. Guardiola će se vratiti trenerskom poslu kada se bude osjećao spremnim i kada stigne ponuda za projekt koji će ga zanimati.

 

 

Talijani nastavljaju svoju potragu za izbornikom, a talijanski insajder Nicolo Schira piše kako je legendarni Andrea Pirlo glavni kandidat za to mjesto. Pirlo je 116 puta igrao za talijanski reprezentaciju. Trenersku karijeru je počeo 2020. u Juventusu, nakon toga je vodio Karagumruk i Sampdoriju, a trenutno je u United FC-u iz UAE-a. 

 

 

Predsjednik Talijanskog nogometnog saveza, Giovanni Malagò je ranije izjavio kako uz Pirla, Guardiolu i Mancinija ima još brojnih kandidata koji su u razmatranju. 

Pep GuardiolaTalijanska Nogometna ReprezentacijaAndrea Pirlo
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