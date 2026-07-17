Guardiola otkriva ključ za pobjedu Španjolske nad Argentinom u finalu Svjetskog prvenstva

Nitko ne može predvidjeti tko će pobijediti u utakmici Španjolska – Argentina. Finale ovog Svjetskog prvenstva jedno je od najizjednačenijih u posljednje vrijeme, a o svemu će odlučivati ​​i najsitniji detalji.

Međutim, nogometni mudrac poput Pepa Guardiole točno zna gdje leži ključ da ekipa Luisa de la Fuentea podigne željeni trofej. Ovo je ono što je objasnio tijekom svog nedavnog intervjua za globalnu platformu za razmjenu kriptovaluta OKX:

"Ako Rodri pokaže svoju razinu u veznom redu, uz Pedrija i Laminea Yamala, i bude u najboljem izdanju, Španjolska može napraviti razliku", ustvrdio je katalonski izbornik, koji vrlo dobro poznaje veznjaka rođenog u Madridu. A podsjetimo, imao ga je pod svojom 'rukom' u Manchester Cityju ni manje ni više nego sedam sezona.

"Lamine Yamal stigao je donekle u zaostatku u smislu njegovog fizičkog stanja zbog njegovih nedavnih ozljeda. Međutim, s obzirom na svoje godine, on posjeduje nevjerojatnu sposobnost da se nosi s pritiskom i sposoban je sam odlučiti meč", rekao je Pep te otkrio kako trenutno ne razmišlja o povratku na klupu nakon desetljeća u Građanima:

"Počeo sam s 37 u Barceloni, a sada imam 56. Moram raditi nove stvari. Trenutno sam jako sretan."

Ipak, jasno je rekao jednu stvar: "Jednog dana, naravno, vratit ću se na stadion Etihad. Ali, sada želim biti iza kulisa. Ako me budu trebali, tu sam."