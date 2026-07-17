Brusi se program za proslavu Oluje, doznajemo kako bi trebao izgledati program
Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, hrvatskih branitelja i 31. obljetnica vojno-redarstvene operacije Oluja obilježit će se središnjom proslavom 5. kolovoza u Kninu. Resorna ministarstva i službe već bruse program - koji bi, kako doznajemo, trebao biti sličan onima proteklih godina.
Idući tjedan održat će se sastanak na kojem će se definirati svi detalji. Ova se obljetnica, podsjetimo, održava u ozračju nesuglasica između Vlade i Ureda predsjednika o sudjelovanju naših vojnika na nedavnom vojnom mimohodu u Parizu.
Predsjednik Republike je to zabranio, a načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga poslušao njegovu zapovijed - zbog čega je izgubio povjerenje Vlade.
U videu pogledajte što o nadolazećoj obljetnici kažu ministri Božinović i Anušić.