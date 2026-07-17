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NESREĆA NA PLITVICAMA /

Visjeli su nad provalijom, a onda se ukazao spas: Iz bolnice se oglasili o stanju djevojčice

Na mjesto nesreće stigle su sve hitne službe, troje odraslih zbrinuti su na mjestu događaja, a jedno dijete je prevezeno do riječke bolnice

17.7.2026.
16:48
RTL Danas
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Teška prometna nesreća dogodila se kod Plitvičkih jezera u petak popodne. Kombi s danskim državljanima izletio je s ceste kod mjesta Poljanak.

Vozilo se zaustavilo iznad provalije pa putnici nisu mogli sami izići iz njega zbog opasnosti od pada. Na mjesto nesreće stigle su sve hitne službe, troje odraslih zbrinuti su na mjestu događaja, a jedno dijete je prevezeno do riječke bolnice helikopterom hitne medicinske pomoći.

KBC Rijeka: Djevojčica je stabilno

O zdravstvenom stanju ozlijeđene djevojčice oglasili su se iz KBC-a Rijeka.

"Iza 13 sati je vozilom Hitne pomoći dovezena jedna djevojčica od dvanaest godina koja je nastradala u prometnoj nezgodi u blizini Korenice.

Radi se navodno o prometnoj nezgodi u kojoj je automobil sletio u provaliju duboku 30-ak metara. Djevojčica je stabilno tu i kod nas napravljena inicijalna obrada van životne opasnosti", kazao je predstojnik Klinike za dječju kirurgiju KBC-a Rijeka, dr. Nado Bukvić.

Prometna NesrećaPlitviceKombiKbc Rijeka
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