Kupao ga kao bebu, a u nedjelju se s njim bori: Priča o Messiju i Yamalu

TKO ĆE BITI PRVAK? /

Argentina protiv Španjolske, Messi protiv Yamala, najbolji danas protiv najboljeg sutra. To je finale svjetskog prvenstva, pa cijeli svijet razdragano dijeli ovu fotografiju iz 2007: gdje Messi kupa bebu od 5 mjeseci, a beba je Lamine Yamal. Susreli su se tada jer je Yamalova obitelj to osvojila na lutriji. Pa nema tko ne komentira kako je to bio sudbinski susret. Englezi dotle plaču; nogomet se ipak ne vraća kući, izgubili su, mnogi opet spominju u prokletstvo Micka Jaggera, koji im kakti povijesno donosi nesreću, a sinoć je bio na tribinama. Makar, možda je ipak stvar u tome da su jednostavno imali lošu taktiku, i nisu mogli protiv Lea Messija. Više pogledajte u prilogu.