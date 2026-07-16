Engleska pala u sudačkoj nadoknadi, evo kako je reagirao kralj

BOLAN PORAZ /

Argentina je preokretom slavila (1:2) protiv Engleske i izborila finale Svjetskog prvenstva. Bila je to utakmica u kojoj je opet dominirao Lionel Messi, koji je asistirao za oba pogotka, a nakon utakmice najviše se pričalo o taktici engleskog izbornika Thomasa Tuchela, koji je pri kraju utakmice igrao s čak sedmoricom obrambenih igrača.

Kakvo je stanje u Engleskoj nakon što su ostali bez prvog finala nakon 60 godina suše najbolje opisuje potez kralja Charlesa III., čiju reakciju možete pogledati u videu na vrhu teksta.

Argentina će u finalu igrati protiv Španjolske, dok Engleska ima još utakmicu za broncu protiv Francuske. Utakmica Argentine i Španjolske biti će prvo finale zemalja koje pričaju isti jezik nakon 1930. i prvog Svjetskog prvenstva gdje su finalu igrali Argentina i Urugvaj.