Majka iz Mošćenice opisala trenutke užasa: 'Voda nam je curila iz zidova i stropova'

'NISAM ZNALA JE LI POTRES' /

Snažno nevrijeme pogodilo je područje Petrinje, a najteže je bilo u naselju Mošćenica gdje je tuča u svega 15-ak minuta napravila veliku štetu.

Led je zabijelio dvorišta i ulice, a posljedice su vidljive na obiteljskim kućama, krovovima, fasadama i vrtovima. Prava razmjera štete tek će se utvrditi.

Vatrogasci su cijeli dan bili na terenu. Javna vatrogasna postrojba Grada Petrinje imala je ukupno 21 intervenciju, od Petrinje preko Mošćenice do Nove Drenčine, gdje su odrađene posljednje intervencije.

Osim sanacije krovišta i drugih oštećenja na kućama, vatrogasci su pomagali i obiteljima kojima su uništeni vrtovi i usjevi.

Među prvima kojima su vatrogasci stigli pomoći bila je mlada obitelj Golić iz Mošćenice. Njihova kuća pretrpjela je ozbiljna oštećenja.

'Prvo nisam znala je li potres ili samo kiša ili sve skupa. Otišla sam zatvoriti sve prozore kako led ne bi ušao u kuću. Kad sam se popela na kat, vidjela sam da nam je razbijen prozor i da nam voda curi iz zidova i sa stropova. Svuda je bila voda', ispričala je Anea Golić.

Kaže kako je dodatni šok uslijedio kada je shvatila da je pao i dimnjak.

'Kad mi je kuma rekla da nam je dimnjak pao, baš me uhvatila panika. Odmah sam nazvala muža i rekla mu da brzo dođe jer nisam znala što napraviti, a bojala sam se da će nam poplaviti gornji kat', rekla je.

Posebno stresno bilo je zbog njihovog jednogodišnjeg djeteta koje se tijekom nevremena jako uplašilo.

'Sjedio je u mraku jer sam odmah isključila struju. Jako je grmjelo i jako se prepao. Plakao je. Jedva sam čekala da sve stane. Nije mi bilo bitno ništa drugo nego samo da on bude dobro', ispričala je majka.

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