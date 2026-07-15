Dvojica maturanata ostvarila 100 % na dva ispita, ali fakultet neće pohađati u Hrvatskoj: Evo gdje odlaze

Objavljeni su konačni rezultati državne mature, a među ovogodišnjim maturantima posebno su se istaknula dvojica učenika koji su dva ispita napisali bez ijedne pogreške. Istodobno, Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja (NCVVO) zaprimio je gotovo 7000 prigovora koje je mahom pisala umjetna inteligencija.

Benjamin Bojan Vojković, maturant III. gimnazije u Osijeku, ostvario je maksimalnih 100 posto iz matematike i kemije.

"Nadao sam se dobrom rezultatu i očekivao sam dobar rezultat. Upisujem elektrotehniku u nizozemskom Eindhovenu", rekao je Benjamin.

Drugi maturant s dva maksimalna rezultata je Mauro Kritovac iz zagrebačke XV. gimnazije. Bez pogreške riješio je ispite iz matematike i fizike, a studirat će strojarstvo u Nizozemskoj, iako se nakon studija planira vratiti u Hrvatsku.

"Samo sam se nadao da neće biti neka glupa greška. Provjerio sam sa svojim prijateljima i činilo mi se da sam na kraju ja njima govorio točne odgovore, a ne oni meni. Zadovoljan sam kako sam napisao ispite", rekao je Mauro.

Među najboljim maturantima je i Ita Blašković, koja je iz Slavonije srednju školu upisala u Zagrebu, gdje će nastaviti studij matematike.

"Bila sam jako sretna kad sam vidjela rezultate. Trud se isplatio i uspjela sam ostati koncentrirana, iako je tri sata ispita stvarno dugo vrijeme za potpunu fokusiranost", rekla je.

Gotovo 7000 prigovora, prihvaćeno više od trećine

Na rezultate državne mature ove je godine podneseno 6940 prigovora. NCVVO je odbio 4378 prigovora, odnosno 63,1 posto, dok je prihvatio njih 2562 ili 36,9 posto.

Ravnatelj NCVVO-a Vinko Filipović kaže kako umjetna inteligencija stvara nove izazove u postupku podnošenja prigovora.

"Umjetna inteligencija nam čini sve veće probleme jer se danas prigovor može vrlo lako sastaviti, dok je prije trebalo uložiti puno više truda", rekao je.

Prosječna ocjena pala u odnosu na prošlu godinu

Prosječna ocjena na državnoj maturi ove godine iznosi 2,8. To je nešto manje nego prošle godine, kada je prosjek bio 2,9, ali više nego 2024., kada je iznosio 2,7.

Iako su ostvarili vrhunske rezultate, najbolji maturanti slažu se da najteži ispiti nisu bili matematika ni prirodoslovni predmeti.

"Mislim da će se svi maturanti složiti da je najteži dio bio čitanje iz engleskog", kaže Mauro.

"Hrvatski mi je definitivno bio najteži jer to nije područje u kojem sam najjača", rekla je Ita.

Benjamin smatra da su upravo jezici predstavljali najveći izazov.

"Što se tiče najteže mature, rekao bih da je to engleski ili hrvatski."

Najviše prigovora upravo je stiglo na ispit iz hrvatskog jezika.

"Imamo čak prigovore na esej iz hrvatskog jezika u kojem nije bilo dovoljno riječi, ali je zato sam prigovor imao 2000 riječi", ispričao je Filipović.

Svaki šesti učenik sa stopostotnim rezultatom dolazi iz XV. gimnazije

Među maturantima koji su pojedine ispite riješili bez pogreške posebno se ističe zagrebačka XV. gimnazija – svaki šesti učenik sa stopostotnim rezultatom dolazi upravo iz te škole.

Ravnatelj škole Nikola Dmitrović kaže kako je do maksimalnog rezultata najteže izbjeći sitne pogreške.

"To su banalne greške – krivo zbrajanje, zaboravljen odgovor na listu za odgovore ili kalkulator koji ostane postavljen na radijane. To su nepažnje jer učenici već razmišljaju o sljedećem zadatku dok još rješavaju prethodni."

Za maturante sada slijedi upis na fakultete. Među najtraženijim studijima ove godine su Gluma na Akademiji dramske umjetnosti te Poslovna ekonomija u Zagrebu. Oni koji nisu zadovoljni rezultatima novu će priliku imati na jesenskom roku državne mature, koji počinje 19. kolovoza.