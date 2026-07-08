Engleski k'o od šale, ostali predmeti ne tako lako: Evo što su pokazali rezultati državne mature

Objavljeni su privremeni rezultati ovogodišnje državne mature. Prosječan uspjeh maturanata može se opisati kao "debela trojka", a najbolje su riješili ispit iz engleskog jezika na višoj razini. Najviše problema imali su s informatikom među izbornim predmetima, dok je ove godine poništeno deset ispita zbog prepisivanja.

Zabilježen je i neobičan zahtjev jednog maturanta koji je tražio odgodu ispita iz matematike zbog utakmice Hrvatske.

Među maturantima koji su danas dočekali rezultate nalaze se i osvajači zlatne medalje sa Svjetskog juniorskog prvenstva u vaterpolu, Nikola Batoš i Dominik Beljan. Obojica su državnu maturu polagala tijekom priprema u Varaždinu.

"Bio sam pod stresom jer mi rezultati puno znače, a dodatno se sve zakompliciralo kada je stranica počela padati pa se gotovo 40 minuta nije moglo ući. Kad su rezultati napokon stigli, stres je popustio", rekao je Nikola Batoš, koji planira upisati psihologiju.

Njegov suigrač Dominik Beljan želi studirati poslovnu ekonomiju. Kaže kako je uspio nakratko otvoriti rezultate unatoč poteškoćama sa sustavom. "Nisu loši. Najteži mi je bio hrvatski esej, ali srećom tema je bila lagana pa nije bilo većih problema", rekao je Beljan.

Engleski najbolji, matematika i hrvatski mogu bolje

Podaci Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja pokazuju da je višu razinu engleskog jezika palo samo jedan posto pristupnika. Hrvatski jezik nije položilo 14,5 posto maturanata, dok višu razinu matematike nije položio svaki peti učenik, odnosno 20,6 posto.

Ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović istaknuo je da ovogodišnji esej iz hrvatskog jezika nije predstavljao veliki problem. "Postotak učenika koji nisu prešli prag prolaznosti na eseju pao je s prošlogodišnjih 16,6 posto na ovogodišnjih 13,1 posto. Esej ove godine maturantima nije bio bauk", rekao je Filipović.

Među izbornim predmetima najviše problema maturanti su imali s informatikom, koju nije položilo 36,2 posto pristupnika. Slijedi fizika s 29,7 posto nepoloženih ispita, dok psihologiju nije položilo 20,4 posto učenika.

Ovogodišnja državna matura održavala se u različitim okolnostima. Ispiti su se, osim u školama diljem Hrvatske, pisali i u bolnicama te u inozemstvu, uključujući Peking i Beograd. Dio učenika, poput hrvatskih juniorskih vaterpolista, ispite je polagao izvan svojih matičnih škola zbog sportskih obveza.

"Ujutro bismo odradili trening, nakon ručka umjesto odmora učili, navečer ponovno trenirali, a poslije treninga opet učili. Nije bilo jednostavno uskladiti sve obveze", opisao je Beljan.

Deset poništenih ispita i neobičan zahtjev za odgodom

Zbog prepisivanja je ove godine poništeno deset ispita. Filipović je otkrio i zanimljiv slučaj maturanta koji je tražio odgodu ispita iz matematike.

"Jedan maturant tražio je da se ispit pomakne s 9 na 11 sati jer je smatrao da je Hrvatska večer prije igrala u jedan sat ujutro. Pozivao se čak i na domoljublje, ali je pritom promašio dan ispita jer je mislio da se matematika piše u srijedu, a pisala se u četvrtak", rekao je Filipović.

Državnu maturu ove je godine polagalo gotovo 30 tisuća učenika. Za Dominika Beljana sportski uspjeh ipak ostaje ispred školskog. "Osvojena medalja na Svjetskom prvenstvu puno mi je važniji rezultat od državne mature", rekao je.

Nikola Batoš smatra da su i sportski i školski uspjesi rezultat dugotrajnog rada i odricanja. "Rezultat je to našeg rada. I matura je dio tog žrtvovanja, baš kao i sport. Kroz sva ta odricanja uspjeli smo izgraditi ekipu i ostvariti rezultate."

Maturanti koji nisu zadovoljni privremenim rezultatima imaju rok od 48 sati za podnošenje prigovora, dok će konačni rezultati državne mature biti objavljeni za tjedan dana.