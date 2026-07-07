Mladi Hrvati ludi za gimnazijama, brojna zanimanja morat će čekati neka druga vremena

Objavljene su konačne ljestvice za upis u srednje škole, čime je za gotovo 38 tisuća osmaša završio jedan od najstresnijih perioda školovanja. Iako je mjesta bilo osigurano znatno više od broja učenika, čak 47 tisuća, borba se vodila za najpoželjnije programe.

Martina Radočaj, koordinatorica upisa u srednje škole pri CARNET-u, potvrdila je da su trendovi ostali uglavnom nepromijenjeni u odnosu na prethodne godine, no otkrila je i koja zanimanja učenici uporno zaobilaze.

Na pitanje je li u ovogodišnjim prijavama Radočaj je kazala da nije bilo iznenađenja. "Trend prijave programa je isti kao i prošle godine", istaknula je.

Kao i prethodnih godina, najveći interes vladao je za gimnazijske programe, posebice opću i jezičnu gimnaziju. Kada je riječ o strukovnim školama, učenici su se najviše natjecali za upis u smjerove referent za poslovnu ekonomiju, turistički tehničar destinacije, medicinska sestra, odnosno tehničar opće njege, frizer, kozmetičar te automehatroničar. Ovi programi iz godine u godinu potvrđuju svoju popularnost među budućim srednjoškolcima.

Klesari, skladištari i cvjećari na dnu liste želja

Dok se za neka mjesta tražila ocjena više, za druga gotovo da nije bilo interesa. Prema riječima Martine Radočaj, najslabiji interes zabilježen je za trogodišnje strukovne programe.

"Slab interes bio je za programe koji traju tri godine i među njima su skladištar, klesar, uzgajivač cvijeća, tehničar dorade te tehničar za voćarstvo i vinogradarstvo i vinarstvo", pojasnila je koordinatorica upisa. Ovi podaci otvaraju pitanje usklađenosti obrazovnog sustava s potrebama tržišta rada, ali i preferencijama mladih.

Učenici koji su uspješno ostvarili pravo upisa u željenu školu sada imaju još jedan važan korak. "Učenici koji su ostvarili pravo upisa u svoju željenu srednju školu trebaju dostaviti upisnicu", navodi Radočaj. Rok za dostavu upisnice, bilo digitalnim putem kroz sustav ili fizički u školi, jest 9. srpnja do 18 sati.

Kao novost od ove godine, Radočaj ističe značajno olakšanje za roditelje. "Od ove godine roditelji mogu upisnicu i digitalno potvrditi putem svojeg sučelja, odnosno nakon prijave u sustav e-Građani", objasnila je, čime se cijeli proces dodatno pojednostavljuje i ubrzava.

Nova prilika za 678 učenika na jesenskom roku

Iako je velika većina učenika pronašla svoje mjesto, ljetni upisni rok nije bio uspješan za sve. "Na ovom ljetnom roku 678 učenika nije ostvarilo pravo upisa", kazala je Radočaj. Za njih, kao i za one koji iz drugih razloga nisu upisali školu, preostaje jesenski upisni rok.

Točan broj slobodnih mjesta za jesen još nije poznat. "Objava okvirnog broja slobodnih mjesta za jesenski rok bit će 13. srpnja, dok će objava konačnog broja slobodnih mjesta za jesenski rok biti 10. kolovoza", najavila je Radočaj. Učenicima koji čekaju drugu priliku preostaje strpljenje i praćenje objava kako bi na vrijeme isplanirali svoje daljnje korake.