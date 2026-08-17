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BIVŠI TRENER HAJDUKA /

Debi iz noćne more: Gattuso rimsku avanturu započeo porazom

Debi iz noćne more: Gattuso rimsku avanturu započeo porazom
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Foto: Mirville/DPPI/Shutterstock Editorial/Profimedia

Lazio je 11. momčad koju 48-godišnji Talijan i bivši trener Hajduka vodi.

17.8.2026.
8:18
Sportski.net
Mirville/DPPI/Shutterstock Editorial/Profimedia
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Bivši trener Hajduka i izbornik talijanske nogometne reprezentacije Gennaro Gattuso ovog je travnja napustio klupu Azzurra nakon poraza od Bosne i Hercegovine te u lipnju potpisao za Lazio.

U rimskom klubu već je od samog Gattusova dolaska vladala kriza zbog sukoba navijača i vlasnika, a iz Lazija su se nadali kako će klub u mirnije vode odvesti legendarni Talijan. No, unatoč brojnim pojačanjima, on to, barem zasad, nije uspio.

Gattuso je, naime, na klupi Lazija startao porazom od drugoligaša. U talijanskom Kupu Lazio je izgubio od Mantove rezultatom 0-2.

Dodajmo kako je Mantova prošle sezone završila na 11. mjestu prvenstvene ljestvice Serie B, a Lazio na devetom mjestu Serie A. Gattuso je prije Lazija vodio Hajduk, Milan, Napoli i još neke klubove te talijansku nogometnu reprezentaciju.

Gennaro GattusoSerie ALazio
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