Debi iz noćne more: Gattuso rimsku avanturu započeo porazom

Bivši trener Hajduka i izbornik talijanske nogometne reprezentacije Gennaro Gattuso ovog je travnja napustio klupu Azzurra nakon poraza od Bosne i Hercegovine te u lipnju potpisao za Lazio.

U rimskom klubu već je od samog Gattusova dolaska vladala kriza zbog sukoba navijača i vlasnika, a iz Lazija su se nadali kako će klub u mirnije vode odvesti legendarni Talijan. No, unatoč brojnim pojačanjima, on to, barem zasad, nije uspio.

Gattuso je, naime, na klupi Lazija startao porazom od drugoligaša. U talijanskom Kupu Lazio je izgubio od Mantove rezultatom 0-2.

Dodajmo kako je Mantova prošle sezone završila na 11. mjestu prvenstvene ljestvice Serie B, a Lazio na devetom mjestu Serie A. Gattuso je prije Lazija vodio Hajduk, Milan, Napoli i još neke klubove te talijansku nogometnu reprezentaciju.