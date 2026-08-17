Na Cresu nađeno tijelo šefa talijanskog teniskog kluba: 'Strašna istina izašla na vidjelo'

Luca Meneghetti (53), voditelj teniskog kluba Tennis Torre iz Padove, preminuo je tijekom odmora na otoku Cresu. Njegovo tijelo pronađeno je nakon što su vlasnici smještajnog objekta prijavili da se nije vratio.

Prema pisanju talijanskih medija, Meneghetti je krenuo na pješačenje, a planirao je i otplivati do obližnjeg otočića. Budući da se do sljedećeg dana nije pojavio u smještaju, vlasnici su obavijestili nadležne službe. Corriere della Sera navodi da je njegovo tijelo pronađeno u borovoj šumi, nedaleko od automobila.

"Nakon dva dana bez vijesti od njega, pitajući se što se dogodilo, strašna istina je izašla na vidjelo nakon intervencije Ministarstva vanjskih poslova, koje je odgovorilo na početne izvještaje. Luca Meneghetti, 53, upravitelj teniskog kluba Torre u Padovi, preminuo je od uzroka koji se još uvijek istražuju u Cresu u Hrvatskoj", piše novinar Corriere della Sera Dimitri Canello.

Policijski inspektori pokušavaju utvrditi je li Meneghetti uspio doplivati do otočića te je li mu možda pozlilo tijekom povratka. Točan uzrok smrti zasad nije poznat. Pretpostavlja se da bi smrt mogla biti posljedica zdravstvenih problema, no provjeravaju se sve okolnosti.

"Meneghetti, koji je neko vrijeme radio kao fotoreporter za novine Il Gazzettino , volio je avanture i često je odlazio na samostalna putovanja. Uzrok smrti trenutno nije poznat. Sumnja se na bolest, ali se istražuju razne hipoteze", stoji u tekstu.

Policijska postaja Mali Lošinj zatražila je pomoć riječkog HGSS-a, čiji su pripadnici pretraživali područje Lubenica. U potrazi je sudjelovalo više od deset spašavatelja, a koristili su se i dronom. Unatoč zahtjevnom i teško pristupačnom terenu, tijelo su pronašli nakon nekoliko sati.

Meneghetti je bio dobro poznat u Padovi i okolici. Jedno je vrijeme radio kao fotoreporter za list Il Gazzettino, a prijatelji ga opisuju kao čovjeka avanturističkog duha koji je često putovao sam. Hrvatsku je posjetio i u srpnju.

Njegov kolega iz teniskog kluba Daniele Qualdi rekao je da se Meneghetti posljednji put javio nekoliko dana prije pronalaska tijela.

"Posljednja fotografija je od srijede, kada se preko WhatsAppa javio zajedničkom prijatelju. Od tog trenutka više nije bilo nikakvih vijesti“, kazao je Qualdi, javlja Mattinopadova.it.

Foto: Screenshot - mattinopadova.it

Vijest o njegovoj smrti brzo se proširila među prijateljima i poznanicima, koji su se od njega oprostili porukama na Facebooku.

"Ova me vijest potpuno zatekla“, napisala je njegova prijateljica Ivone Mazzocchi.

"Iskreno mi je žao, bilo je divno poznavati te. Uvijek ću se s nostalgijom sjećati našeg zajedničkog putovanja. Poznavala sam te kratko, ali dovoljno da shvatim da si zaista bio posebna osoba. Zbogom, Luca, neka ti ovo putovanje bude mirno. Sućut obitelji.“

Alessandro Geron oprostio se riječima:

"Već mi jako fališ. Siguran sam da ćemo se prije ili kasnije opet sresti. Sretan put.“

Među brojnim porukama bila je i ona Marine Georgescu:

"Jako ćeš nam nedostajati.“