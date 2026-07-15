Bijela psina ili mako? U Direktu smo riješili misterij morskog psa snimljenog u Crnoj Gori

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MOOOLIM!? /

Velika bijela psina, mako ili modrulj? To je pitanje koje se nametnulo nakon što je snimku morskog psa na Facebooku objavio ribar iz Crne Gore.

"Veliki bijeli", napisao je Goran Nikolić uz snimku morskog psa koji kruži oko njegove barke. Snimka je nastala blizu ulaza u Boku Kotorsku.

U komentarima se odmah razvila žustra rasprava o tome o kojoj je vrsti zapravo riječ te radi li se ipak o mako morskom psu. Mi se ne pouzdajemo u Facebook statuse ni komentare, pa smo odgovor potražili kod splitskog profesora Alena Solde.

Što nam je rekao pogledajte u videu.