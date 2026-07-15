Evo koji će gradovi uz Makarsku uvesti ograničenje prodaje alkohola: 'Imamo neugodna iskustva'

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Makarska je prva iskoristila mogućnost ograničavanja prodaje alkohola. U Splitu i Zadru također je najavljeno da će uvesti istu zabranu.

"Grad Split je u zakonskom roku pokrenuo proceduru javnog savjetovanja, traje do 27.7. Poštujemo rokove i van svih rokova bilo što da se dogodi, odluka bi sigurno pala. Imamo neugodna iskustva, i takve stvari ne smiju se događati", navodi Tomislav Šuta (HDZ), gradonačelnik Splita.

"Odmah nakon 27.7. ćemo uputiti u proceduru na Gradsko vijeće da se ista odluka izglasa", dodaje Šuta.

Razgovarali smo i s gradonačelnicom Supetra Ivanom Marković (SDP), koja navodi: "Mi nećemo uvoditi nikakvo ograničenje, s obzirom na vrstu turizma, sve što se događa u našem gradu, u ovom trenu ne vidimo potrebu za tim. Podržavam da kolege unutar svojih područja ocijene što je najbolje za njih."