Hrvati otkrili koga žele u finalu, poruke su žestoke: 'Neka ih rastave na proste faktore'

Večeras ćemo saznati drugog finalista Svjetskog prvenstva, nakon što završi utakmica Engleske i Argentine u Atlanti.

Englezi su do polufinala stigli uvjerljivim pobjedama i žele napraviti posljednji korak prema finalu, dok Argentina nastavlja pohod na obranu naslova.

Ulog je velik jer će pobjednik izboriti finale protiv Španjolske, dok poraženog očekuje susret za treće mjesto protiv Francuske.

Evo što vi kažete

U našoj stalnoj rubrici "Pitamo vas" i vas smo pitali koga biste željeli vidjeti u finalu protiv Španjolske. Sada donosimo neke od odgovora.

"Bilo koga, samo ne Engleze. Uvijek su nas skupo stajali", poručila je Ivana.

Slično mišljenje dijeli i Blaženka koja navodi: "Francuzi i Englezi neka se bore za treće mjesto, to bi mi bio gušt! Neka prvi bude naš Olmić!"

Tanja je pak istaknula: "Nije mi važno! Nadam se da će Španjolska biti prvak. Svjetsko prvenstvo me razočaralo, a posebno suci i VAR".

"Engleska, jer onda ćemo biti ponosni i pravdati neuspjeh da smo u grupi izgubili od prvaka ili viceprvaka", naveo je Serđo. "Engleze, da ih Španjolci rastave na proste faktore", kaže Mare, a Ruža piše: "Engleze, da se Španjolci malo igraju".

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