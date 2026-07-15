Mbappé nakon poraza izgubio strpljenje: Njegove riječi odjekuju Francuskom

Kylian Mbappe je oštro kritizirao igru francuske ekipe nakon ispadanja iz polufinala Svjetskog prvenstva, rekavši da je njegova momčad bila previše "nemarna" protiv Španjolske.

Kapetan Francuske ukazao je na propuste u planu igre i njegovoj provedbi nakon što su Francuzi ostali bez trećeg uzastopnog nastupa u finalu Svjetskog prvenstva. Španjolska je stalno stvarala dodatnog igrača u veznom redu, ostavljajući Rodriju i Fabianu Ruizu vrijeme i prostor za diktiranje posjeda.

"Bili smo trojica protiv dvojice u veznom redu, a protiv Španjolske to je teško", rekao je Mbappe. "Fabian i Rodri imali su puno vremena za igru. Nedostajala je komunikacija u presingu. Mislim da smo trebali igrati čovjek na čovjeka i natjerati ih da trče s nama."

Francuska je ušla u polufinale nakon što je pobijedila u prvih šest utakmica i postigla 16 golova, ali se mučila u napadu protiv Španjolske. Mikel Oyarzabal je realizirao jedanaesterac u 22. minuti nakon što je Lucas Digne faulirao Laminea Yamala, a Pedro Porro je udvostručio prednost u 58. minuti.

Mbappe je rekao da je francuski plan bio izvršiti pritisak visoko na terenu i spriječiti Španjolsku da igra svoju preferiranu igru posjeda lopte. Umjesto toga, Španjolska je redovito reagirala kroz pressing i brzo vraćala loptu kad god bi je Francuska nakratko povratila.

"Nismo igrali igru ​​koju smo željeli, tehnički, taktički", rekao je Mbappe. "Kad ne radiš ono što moraš u polufinalu Svjetskog prvenstva, ne pobjeđuješ."

Napadač Real Madrida također je kritizirao loše prve dodire s loptom, što je spriječilo njegovu momčad da uopće testira Španjolsku u napadu.

"Bili smo previše tehnički nemarni", rekao je Mbappe. "Nismo ih mogli ugroziti kada smo mogli."

Didier Deschamps pokušao je promijeniti tijek utakmice zamjenom Adriena Rabiota na poluvremenu, a kasnije uvođenjem Desirea Douea i Rayana Cherkija. Promjene nisu puno poremetile španjolsku kontrolu, a Mbappe je ostao bez postignutih golova nakon što je ušao u utakmicu s osam golova na turniru. I dalje je izjednačen s Argentincem Lionelom Messijem po broju golova za Zlatnu kopačku.

Mbappe je također postigao osam golova na Svjetskom prvenstvu 2022., kada je Francuska izgubila finale od Argentine u izvođenju jedanaesteraca.

"Kao kapetan, moram preuzeti svu odgovornost i nemam problema s tim", rekao je Mbappe. "Željeli smo ići u finale. Nismo otišli."

Francuska će se u subotu u Miami Gardensu na Floridi suočiti s gubitnikom polufinala Argentina-Engleska u utakmici za treće mjesto.