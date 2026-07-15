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TRENER KYLIAN /

Mbappé nakon poraza izgubio strpljenje: Njegove riječi odjekuju Francuskom

Mbappé nakon poraza izgubio strpljenje: Njegove riječi odjekuju Francuskom
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Foto: Lars Baron/Getty images/Profimedia

Napadač Real Madrida također je kritizirao loše prve dodire s loptom

15.7.2026.
11:02
Sportski.net
Lars Baron/Getty images/Profimedia
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Kylian Mbappe je oštro kritizirao igru francuske ekipe nakon ispadanja iz polufinala Svjetskog prvenstva, rekavši da je njegova momčad bila previše "nemarna" protiv Španjolske. 

Kapetan Francuske ukazao je na propuste u planu igre i njegovoj provedbi nakon što su Francuzi ostali bez trećeg uzastopnog nastupa u finalu Svjetskog prvenstva. Španjolska je stalno stvarala dodatnog igrača u veznom redu, ostavljajući Rodriju i Fabianu Ruizu vrijeme i prostor za diktiranje posjeda.

"Bili smo trojica protiv dvojice u veznom redu, a protiv Španjolske to je teško", rekao je Mbappe. "Fabian i Rodri imali su puno vremena za igru. Nedostajala je komunikacija u presingu. Mislim da smo trebali igrati čovjek na čovjeka i natjerati ih da trče s nama."

Francuska je ušla u polufinale nakon što je pobijedila u prvih šest utakmica i postigla 16 golova, ali se mučila u napadu protiv Španjolske. Mikel Oyarzabal je realizirao jedanaesterac u 22. minuti nakon što je Lucas Digne faulirao Laminea Yamala, a Pedro Porro je udvostručio prednost u 58. minuti.

Mbappe je rekao da je francuski plan bio izvršiti pritisak visoko na terenu i spriječiti Španjolsku da igra svoju preferiranu igru posjeda lopte. Umjesto toga, Španjolska je redovito reagirala kroz pressing i brzo vraćala loptu kad god bi je Francuska nakratko povratila.

"Nismo igrali igru ​​koju smo željeli, tehnički, taktički", rekao je Mbappe. "Kad ne radiš ono što moraš u polufinalu Svjetskog prvenstva, ne pobjeđuješ."

Napadač Real Madrida također je kritizirao loše prve dodire s loptom, što je spriječilo njegovu momčad da uopće testira Španjolsku u napadu.

"Bili smo previše tehnički nemarni", rekao je Mbappe. "Nismo ih mogli ugroziti kada smo mogli."

Didier Deschamps pokušao je promijeniti tijek utakmice zamjenom Adriena Rabiota na poluvremenu, a kasnije uvođenjem Desirea Douea i Rayana Cherkija. Promjene nisu puno poremetile španjolsku kontrolu, a Mbappe je ostao bez postignutih golova nakon što je ušao u utakmicu s osam golova na turniru. I dalje je izjednačen s Argentincem Lionelom Messijem po broju golova za Zlatnu kopačku.

Mbappe je također postigao osam golova na Svjetskom prvenstvu 2022., kada je Francuska izgubila finale od Argentine u izvođenju jedanaesteraca.

"Kao kapetan, moram preuzeti svu odgovornost i nemam problema s tim", rekao je Mbappe. "Željeli smo ići u finale. Nismo otišli."

Francuska će se u subotu u Miami Gardensu na Floridi suočiti s gubitnikom polufinala Argentina-Engleska u utakmici za treće mjesto.

Kylian MbappeFrancuskaSvjetsko Prvenstvo 2026.
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