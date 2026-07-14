Macron okupio Europu i poslao jasnu poruku: U prvim redovima i Hrvati

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SPEKTAKL U PARIZU /

U Parizu danas demonstracija europske snage i jedinstva. Francuska je za Dan Bastilje priredila spektakularnu vojnu paradu i poslala poruku i Trumpu i Putinu.

Na mimohodu je sudjelovalo 6800 vojnika, među njima i 500 pripadnika država okupljenih u Koaliciji voljnih. Hrvatsku nisu predstavljali vojnici, nego specijalci Antiterorističke jedinice Lučko, koji su marširali u drugom redu.

Emmanuel Macron okupio je tridesetak europskih čelnika, među kojima su bili Volodimir Zelenski, Keir Starmer, Andrej Plenković i Aleksandar Vučić.

'Impresivna' parada

Premijer Plenković vojnu je paradu ocijenio impresivnom i istaknuo da je njezina glavna poruka strateška autonomija Europe u obrambenim pitanjima.

"Drago mi je da su predstavnici ATJ-a Lučko sudjelovali", rekao je Plenković.

Paradu je s desecima tisuća ljudi na pariškim ulicama pratila reporterka RTL-a Katarina Brečić. Izdvojila je zrakoplovni i konjički dio programa, a navela je i da je o sigurnosti brinulo 7000 policajaca te da incidenata nije bilo. Više pogledajte u prilogu.