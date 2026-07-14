Gori tvrtka za proizvodnju plastike u Pribislavcu: Širi se gusti crni dim, odjekuju eksplozije

NEMA OZLIJEĐENIH /

Deseci vatrogasaca bore se s velikim požarom koji je oko 16 sati izbio u Pribislavcu u Međimurskoj županiji. Gori u prostorima tvrtke MEC za proizvodnju plastičnih folija, vrećica i papira. Vatra je zahvatila dio skladišta i vanjski prostor, a zbog velikih količina kemijskih otapala koje tvrtka koristi u proizvodnji, brzo se proširila.

Plameni jezici dizali su se i do 25 metara uvis, a povremeno odjekuju eksplozije. Požar gasi oko 120 vatrogasaca iz Javne vatrogasne postrojbe Čakovec te čak 25 dobrovoljnih vatrogasnih društava.

Prema podacima Vatrogasne zajednice, nema ozlijeđenih, a požar se gasi vodenim topovima. Zrakom se širi gusti crni dim. Grad Čakovec izdao je upozorenje građanima koji su blizu područja zahvaćenog dimom da zatvore prozore i vrata te, ako je moguće, isključe ventilaciju i klimatizacijske uređaje koji uvlače vanjski zrak. Također, savjetuje im se da boravak na otvorenom svedu na najmanju moguću mjeru i izbjegavaju približavanje mjestu požara.