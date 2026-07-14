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Ogroman požar u Međimurju, čuju se eksplozije! Upozorenje građanima: 'Ne izlazite van'

Ogroman požar u Međimurju, čuju se eksplozije! Upozorenje građanima: 'Ne izlazite van'
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Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Prema neslužbenim informacijama, požar je izazvao industrijski stroj nakon čega se vatra proširila

14.7.2026.
17:41
danas.hr
Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
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U industrijskoj zoni u Pribislavcu oko 16 sati izbio je veliki požar u skladištu jedne tvrtke. Na mjesto događaja upućen je velik broj vatrogasaca koji ulažu napore kako bi požar stavili pod kontrolu, piše eMedjimurje.

Ogroman požar u Međimurju, čuju se eksplozije! Upozorenje građanima: 'Ne izlazite van'
Foto: Foto čitatelja/eMedjimurje
 
Ogroman požar u Međimurju, čuju se eksplozije! Upozorenje građanima: 'Ne izlazite van'
Foto: Foto čitatelja/eMedjimurje

Prema neslužbenim informacijama, požar je izazvao stroj Comexi F2, nakon čega se vatra proširila na skladište. Riječ je o požaru većih razmjera, a plamen doseže visinu od oko 25 metara. Požar se i dalje širi, a tijekom intervencije čuju se i eksplozije.

Ogroman požar u Međimurju, čuju se eksplozije! Upozorenje građanima: 'Ne izlazite van'
Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
 
Ogroman požar u Međimurju, čuju se eksplozije! Upozorenje građanima: 'Ne izlazite van'
Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Stožer civilne zaštite Međimurske županije pozvao je građane da izbjegavaju područje požara i pridržavaju se uputa nadležnih službi. "Zbog požara na gospodarskom objektu u Pribislavcu, u kojem gori veća količina plastike i drugih materijala, pozivamo građane na povećan oprez. 

Molimo građane da izbjegavaju približavanje mjestu požara i ne ometaju rad žurnih službi. Ako se nalaze na području zahvaćenom dimom, neka zatvore prozore i vrata, ako je moguće da isključe ventilaciju i klimatizacijske uređaje koji uvlače vanjski zrak.

Također, da boravak na otvorenom svedu na najmanju moguću mjeru dok se dim ne raziđe, osobito djeca, starije osobe te osobe s kroničnim bolestima dišnog sustava te da prate upute nadležnih službi i službene obavijesti.

Ogroman požar u Međimurju, čuju se eksplozije! Upozorenje građanima: 'Ne izlazite van'
Foto: Foto čitatelja/eMedjimurje
 
Ogroman požar u Međimurju, čuju se eksplozije! Upozorenje građanima: 'Ne izlazite van'
Foto: Foto čitatelja/eMedjimurje

Na terenu su vatrogasne i druge žurne službe koje poduzimaju sve potrebne mjere radi gašenja požara i zaštite građana. O svim daljnjim informacijama javnost će biti pravodobno obaviještena", poručili su. 

PožarSkladištePribislavec
komentara
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