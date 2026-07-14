Ogroman požar u Međimurju, čuju se eksplozije! Upozorenje građanima: 'Ne izlazite van'
Prema neslužbenim informacijama, požar je izazvao industrijski stroj nakon čega se vatra proširila
U industrijskoj zoni u Pribislavcu oko 16 sati izbio je veliki požar u skladištu jedne tvrtke. Na mjesto događaja upućen je velik broj vatrogasaca koji ulažu napore kako bi požar stavili pod kontrolu, piše eMedjimurje.
Prema neslužbenim informacijama, požar je izazvao stroj Comexi F2, nakon čega se vatra proširila na skladište. Riječ je o požaru većih razmjera, a plamen doseže visinu od oko 25 metara. Požar se i dalje širi, a tijekom intervencije čuju se i eksplozije.
Stožer civilne zaštite Međimurske županije pozvao je građane da izbjegavaju područje požara i pridržavaju se uputa nadležnih službi. "Zbog požara na gospodarskom objektu u Pribislavcu, u kojem gori veća količina plastike i drugih materijala, pozivamo građane na povećan oprez.
Molimo građane da izbjegavaju približavanje mjestu požara i ne ometaju rad žurnih službi. Ako se nalaze na području zahvaćenom dimom, neka zatvore prozore i vrata, ako je moguće da isključe ventilaciju i klimatizacijske uređaje koji uvlače vanjski zrak.
Također, da boravak na otvorenom svedu na najmanju moguću mjeru dok se dim ne raziđe, osobito djeca, starije osobe te osobe s kroničnim bolestima dišnog sustava te da prate upute nadležnih službi i službene obavijesti.
Na terenu su vatrogasne i druge žurne službe koje poduzimaju sve potrebne mjere radi gašenja požara i zaštite građana. O svim daljnjim informacijama javnost će biti pravodobno obaviještena", poručili su.