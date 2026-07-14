Buktinja na gradilištu u Bruxellesu: Više ljudi poginulo, šestero nestalih

Nekoliko osoba je poginulo u požaru na gradilištu u Bruxellesu u utorak, dok traje potraga za šest nestalih osoba, objavile su lokalne vlasti.

🚨 DEADLY BRUSSELS FIRE: Multiple people are reported dead and six others remain missing after a major fire broke out at the OXY building in Brussels, Belgium.



Emergency crews continue search and rescue operations, with reports indicating that some victims were found inside an… pic.twitter.com/uIOXDumMH5 — Rosa News Official (@Mirha1206) July 14, 2026

Televizija VRT kaže da je većina od oko 200 radnika evakuirana nakon što je buknuo požar.

Glasnogovornik lokalne inspekcije rada rekao je da je u jednom od dva dizala na velikom projektu obnove na trgu Place de Brouckere, gdje je rano u utorak izbio požar, pronađen određen broj tijela, no nije rekao o koliko njih se radi.

Rekao je da nije jasno jesu li to tijela nestalih radnika.