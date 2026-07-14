Stravičan požar je podmetnut? Uhićen 18-godišnjak, otkriveno što je pronađeno kod njega

Požar koji već danima pustoši šumu Fontainebleau, jedno od najvećih i najpoznatijih šumskih područja južno od Pariza, vjerojatno je podmetnut, objavio je u ponedjeljak navečer francuski ministar unutarnjih poslova Laurent Nuñez. Sumnju da je požar namjerno izazvan potaknulo je otkriće desetak odvojenih žarišta u radijusu od oko jednog kilometra.

Policija je zbog sumnje na podmetanje požara uhitila dvije osobe. Prema pisanju Le Parisiena, jedan od osumnjičenih je 18-godišnjak koji dosad nije bio poznat policiji. Uhićen je s upaljačem kod sebe, a ruke su mu bile prekrivene čađom.

Ministar Nuñez također je objavio da je diljem Francuske uhićeno ukupno 59 osoba povezanih s požarima, od kojih se dvije dovode u vezu s požarom u Fontainebleauu. Sedam uhićenih priznalo je podmetanje požara.

Požar zahvatio više od 1300 hektara

Vatrogasci i dalje vode bitku s vatrom pokušavajući spriječiti njezino daljnje širenje. Vlasti upozoravaju da će gašenje brojnih žarišta i tinjajuće žeravice potrajati još danima, a moguće i tjednima.

Prema posljednjim podacima prefekture Seine-et-Marne, požar je zahvatio više od 1300 hektara šume.

U ponedjeljak poslijepodne izbio je i novi požar na području Faisanderie, nekoliko kilometara od Fontainebleaua, koji se proširio na oko 120 hektara. Istodobno, požari na područjima Noisy-sur-École, Achères-la-Forêt i Le Vaudoué zahvatili su oko 1200 hektara. Vlasti ističu da nijedan od tih požara još nije stavljen pod kontrolu.

Stotine vatrogasaca i vojna pojačanja na terenu

U gašenju sudjeluje više od 850 vatrogasaca, uz potporu četiri protupožarna zrakoplova kanadera, dva zrakoplova Dash i tri helikoptera za gašenje požara. Tijekom dana na teren su upućena i vojna pojačanja.

Zbog požara zatvorena je i autocesta A6, jedna od najvažnijih prometnica koja povezuje Pariz s jugom Francuske.

Francuska se pritom suočava s trećim toplinskim valom u manje od tri mjeseca, a veliki požari posljednjih su dana izbili u nekoliko dijelova zemlje, što dodatno otežava rad vatrogasaca.

'Plakat ćemo za našom šumom'

Razmjeri katastrofe posebno su pogodili stanovnike okolnih mjesta, koji strahuju od dugoročnih posljedica za jedno od najpoznatijih francuskih prirodnih područja.

"Nisam ovo vidio u tri desetljeća. Plakat ćemo za šumom", rekao je za Didier Buguinet, zamjenik gradonačelnika mjesta Le Vaudoué, promatrajući vatru koja se približava selu s oko 750 stanovnika.