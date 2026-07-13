Ogromna buktinja nadomak Pariza je podmetnuta? Evakuirane tisuće mještana i turista

A STIŽE NOVI TOPLINSKI VAL /

Nadomak Pariza s velikim šumskim požarom bori se više od 500 vatrogasaca. Tisuće mještana i turista moralo je napustiti svoje domove. Istodobno vlasti pokreću istragu jer sumnjaju da je požar podmetnut.

Ni sat vremena vožnje od Pariza prizori stravične vatrene buktinje. Veliki požar izbio je sinoć uz autocestu i proširio se na šumu Fontainebleau. S njime se na terenu bore stotine vatrogasaca - požar je, upozorile su vlasti, dosad uništio 800 hektara šume i zaprijetio kućama. Više od tisuću mještana i turista je evakuirano.

"Kako mislite da mogu doživjeti požar kada vas odjednom okruže plameni jezici, kada vam kažu da se morate evakuirati, da je vjetar promijenio smjer i da vas je požar opkolio? Naravno da nije dobro. Nije dobro", govori Evelyne.

Požar gasi 500 vatrogasaca i dva kanadera

U pomoć su stigla i dva kanadera. Vodu za gašenje uzimaju iz rijeke Sene. Požarište je obišao i francuski ministar unutarnjih poslova i upozorio na mogućnost da je požar podmetnut.

500 vatrogasaca bori se s požarom koji je jučer kasno poslijepodne izbio na nekoliko lokacija, uključujući dvije s obje strane autoceste A6. Ukupno je zabilježeno oko deset zasebnih žarišta unutar radijusa od jednog kilometra, što upućuje na mogućnost da je požar namjerno podmetnut.

U borbi s požarom vatrogascima i mještanima odmaže novi, treći ovogodišnji toplinski val. Za dio Francuske zbog vrućina izdan je najviši crveni stupanj. U prilogu pogledajte najnovije informacije iz Pariza koje donosi Katarina Brečić.