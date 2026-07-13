Njemački gosti podbacili, cijene i dalje tema: 'Mislili smo da će biti nešto jeftinije'

Iako su ukupni turistički rezultati u prvoj polovici godine gotovo na razini prošlogodišnjih, lipanj je podbacio. Prema podacima sustava eVisitor, u Hrvatsku je tijekom lipnja stiglo sedam posto manje turista nego u istom mjesecu prošle godine, dok je broj noćenja pao za šest posto.

Najveći pad zabilježen je u Istri, gdje je ostvareno 12 posto manje dolazaka i više od 10 posto manje noćenja. Slijedi Kvarner, gdje su također zabilježeni slabiji rezultati.

Na terenu se takav trend najviše osjetio u obiteljskom smještaju i kampovima. Vlasnik apartmana u Rijeci Dženan Čaušević kaže da bilježi između 10 i 20 posto manju potražnju.

"Otprilike 10 do 20 posto osjeti se da je manja potražnja i manje je gostiju, manje je rezervacija. Na tom europskom tržištu, s kojeg nama dolaze glavni gosti, mislim da ljudi ili čuvaju novac, štede ili je pao standard", rekao je.

Njemački turisti podbacili

Manji broj njemačkih gostiju jedan je od razloga slabijih rezultata. Njemačka turistkinja Jackie, koja ljetuje u Hrvatskoj, zadovoljna je plažama, prirodom i vremenom, ali smatra da su cijene previsoke.

"Mislili smo da će biti nešto jeftinije. Nisam primijetila veliku razliku između supermarketa ovdje i u Njemačkoj", kaže.

U kampovima potvrđuju da je lipanj bio nešto slabiji nego lani. Šefica recepcije kampa u Ičićima Nena Bojanić Sirovec kaže kako se osjetio manji broj noćenja, a jednim od mogućih razloga smatra i održavanje Svjetskog prvenstva, koje se često odrazi na turističke rezultate.

Unatoč tome, očekuje da će srpanj i kolovoz nadoknaditi lipanjski minus.

Hoteli nisu osjetili pad

S druge strane, hoteli nisu osjetili značajniji pad. U jednom opatijskom hotelu zadovoljni su rezultatima, koji su čak i bolji nego prošle godine.

"Iznimno smo zadovoljni ostvarenim rezultatima za lipanj, koji su zapravo i bolji nego prošlogodišnji. Emitivna tržišta tradicionalno su pokazala povjerenje, a to su Njemačka i Austrija, uz odličan porast domaćih turista", kaže voditeljica smještaja Kruna Juriša.

Turistički djelatnici ističu i kako se mijenjaju navike gostiju. Sve više turista putovanja rezervira u posljednji trenutak te se odlučuje na kraći boravak, što dodatno utječe na turističke pokazatelje tijekom predsezone.