Hollywood stigao u Hrvatsku! Slavna glumica bosa uživala u našoj rijeci, ali otkrili su je

Nacionalni park Krka, jedan od najljepših hrvatskih prirodnih bisera, na svom je službenom Instagram profilu objavio fotografiju koja je privukla veliku pažnju domaće javnosti. Razlog nije samo idiličan prizor Roškog slapa, već i gošća koja je u njemu uživala. Radi se naime, o slavnoj američkoj glumici i modelu, Brooke Shields (61).

Više od obične turističke fotografije

Na fotografiji vidimo nasmijanu Brooke Shields kako bosa stoji u plitkoj vodi rijeke Krke, što je razveselilo nacionalni park: "Kako nazvati dan kada nas posjeti jedna i jedina Brooke Shields? Ne znamo ni mi, ali apsolutno smo oduševljeni!", stoji u objavi Nacionalnog parka. Iako Shields zasad još nije podijelila fotografije i snimke s putovanja, odale su ju objave fanova iz Hrvatske.

Glumica je nakon Krke posjetila i Trogir, što je otkrila fotografija objavljena na Instagramu jednog poznatog trogirskog restorana gdje je Shields pozirala sa zaposlenicom. "Neke zvijezde dolaze iz Hollywooda, a neke sjaje upravo ovdje. Brooke Shields i naša Sanja, susret koji je ostavio predivne uspomene", napisali su u opisu objave iz restorana.