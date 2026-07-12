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Kolone se stvaraju prema Zagrebu: Najveća gužva na A1, evo kakvo je stanje na cestama

Kolone se stvaraju prema Zagrebu: Najveća gužva na A1, evo kakvo je stanje na cestama
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Foto: Igor Soban/PIXSELL

Vozačima se savjetuju strpljenje, oprez i provjera prometnih informacija prije polaska

12.7.2026.
16:33
Jaga Komazec
Igor Soban/PIXSELL
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Promet je pojačan na cestama prema unutrašnjosti, osobito na autocestama, pa vozači na pojedinim dionicama moraju računati na usporenu vožnju i povremene zastoje, izvjestio je HAK

Najviše vozila trenutačno je na autocesti A1 između čvorova Lučko i Bosiljevo 2 u smjeru Zagreba.

Na A2 Zagreb – Macelj, prema Sloveniji, kolona je duga oko 500 metara, a zbog gužve je između Krapine i Đurmanca u oba smjera zabranjen promet teretnim vozilima i autobusima.

Usporeno se vozi i na državnoj cesti DC1 između Gračaca i Knina, kod Otrića, gdje zastoji nastaju zbog radova.

Vozačima se savjetuju strpljenje, oprez i provjera prometnih informacija prije polaska.

HakA1Pojacan PrometGužve Na Autocestama
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