Kolone se stvaraju prema Zagrebu: Najveća gužva na A1, evo kakvo je stanje na cestama

Promet je pojačan na cestama prema unutrašnjosti, osobito na autocestama, pa vozači na pojedinim dionicama moraju računati na usporenu vožnju i povremene zastoje, izvjestio je HAK.

Najviše vozila trenutačno je na autocesti A1 između čvorova Lučko i Bosiljevo 2 u smjeru Zagreba.

Na A2 Zagreb – Macelj, prema Sloveniji, kolona je duga oko 500 metara, a zbog gužve je između Krapine i Đurmanca u oba smjera zabranjen promet teretnim vozilima i autobusima.

Usporeno se vozi i na državnoj cesti DC1 između Gračaca i Knina, kod Otrića, gdje zastoji nastaju zbog radova.

Vozačima se savjetuju strpljenje, oprez i provjera prometnih informacija prije polaska.