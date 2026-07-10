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MJESECIMA 'OPERIRALI' /

Od Like do Dubrovnika sijali strah: Evo kako su 'operirala' dva Rumunja

Od Like do Dubrovnika sijali strah: Evo kako su 'operirala' dva Rumunja
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Foto: Shutterstock/Ilustracija

Provaljivali su u stanove u Gospiću, Senju, Otočcu, Dugoj Resi, Karlovcu, Novoj Mokošici, Dubrovniku i Metkoviću

10.7.2026.
9:57
Katarina Dimitrijević Hrnjkaš
Shutterstock/Ilustracija
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Više od deset mjeseci provaljivali su u stanove diljem Hrvatske, a na meti su im bili novac i nakit. Dvojica rumunjskih državljana, stara 39 i 51 godinu, prema sumnjama policije, od kolovoza prošle do srpnja ove godine harala su gradovima od Like do juga Dalmacije.

Sumnja se da su od 17. kolovoza 2025. do 7. srpnja 2026. godine provaljivali u stanove u Gospiću, Senju, Otočcu, Dugoj Resi, Karlovcu, Novoj Mokošici, Dubrovniku i Metkoviću. Iz stanova su odnosili novac i nakit, dok su u tri slučaja pokušali provaliti, ali nisu uspjeli.

Policija ih tereti za ukupno devet kaznenih djela – šest teških krađa i tri pokušaja teške krađe.

Kriminalističko istraživanje proveli su policijski službenici Policijske uprave ličko-senjske u suradnji s kolegama iz Policijskih uprava karlovačke, dubrovačko-neretvanske i šibensko-kninske. Nakon dovršetka istrage dvojica osumnjičenika uhićena su i predana pritvorskom nadzorniku, a protiv njih je nadležnom državnom odvjetništvu podnesena kaznena prijava.

ProvaleRumunjiKrađeKninGospićSenjOtočac
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