Muškarac propucan u Puli, napadač u bijegu!

Muškarac je u četvrtak poslijepodne ranjen iz vatrenog oružja na području Valdebeka u Puli, izvijestila je istarska policija koja traga za počiniteljem.

Policija je dojavu dobila u 17.50 sati.

Ozlijeđeni muškarac prevezen je u pulsku bolnicu na pružanje liječničke pomoći.

24 sata neslužbeno navode da je ranjen mehaničar kojega je metak navodno pogodio u stražnjicu.

Kako navode iz policije, u tijeku su "intenzivne mjere traganja za počiniteljem".