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Muškarac propucan u Puli, napadač u bijegu!

Muškarac propucan u Puli, napadač u bijegu!
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Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL/Ilustracija

Ozlijeđeni muškarac prevezen je u pulsku bolnicu

9.7.2026.
22:17
Dunja Stanković
Zeljko Lukunic/PIXSELL/Ilustracija
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Muškarac je u četvrtak poslijepodne ranjen iz vatrenog oružja na području Valdebeka u Puli, izvijestila je istarska policija koja traga za počiniteljem. 

Policija je dojavu dobila u 17.50 sati.

Ozlijeđeni muškarac prevezen je u pulsku bolnicu na pružanje liječničke pomoći. 

24 sata neslužbeno navode da je ranjen mehaničar kojega je metak navodno pogodio u stražnjicu. 

Kako navode iz policije, u tijeku su "intenzivne mjere traganja za počiniteljem". 

PucnjavaPulaPolicijaCrna Kronika
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