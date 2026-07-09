Muškarac propucan u Puli, napadač u bijegu!

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Ozlijeđeni muškarac prevezen je u pulsku bolnicu
Muškarac je u četvrtak poslijepodne ranjen iz vatrenog oružja na području Valdebeka u Puli, izvijestila je istarska policija koja traga za počiniteljem.
Policija je dojavu dobila u 17.50 sati.
Ozlijeđeni muškarac prevezen je u pulsku bolnicu na pružanje liječničke pomoći.
24 sata neslužbeno navode da je ranjen mehaničar kojega je metak navodno pogodio u stražnjicu.
Kako navode iz policije, u tijeku su "intenzivne mjere traganja za počiniteljem".