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73. IZDANJE PFF /

Pula odbrojava do otvorenja festivala filmom 'Svadba': Arena je gotovo rasprodana

U pulskoj Areni odbrojavaju se posljednje minute do otvorenja 73. Pulskog filmskog festivala.

Posjetitelje očekuje sedam dana filmskih projekcija i susreta s autorima, a festival otvara najgledaniji hrvatski film u povijesti, "Svadba".

Pozornica je spremna, posljednji detalji se usklađuju, a pulska Arena će ponovno postati veliko kino pod otvorenim nebom i središte hrvatskog filma.

"Arena je gotovo rasprodana. U ovom trenutku prodaju se posljednje karte, a 8000 gledatelja bit će upravo u Areni, što je nevjerojatan fenomen", rekla je ravnateljica Javne ustanove Pula Film Festival Vlatka Kolarović.

Više pogledajte u prilogu Stefani Veljak.

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9.7.2026.
20:27
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