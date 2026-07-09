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TKO NAKON DALIĆA? /

Gospodin Zvonko dao je najbolji savjet za novog izbornika Vatrenih: Ovo morate vidjeti!

U našoj redovitoj rubrici na Facebook stranici pitali smo i vas: 'Koji bi trebao biti prvi potez novog izbornika?'

9.7.2026.
17:20
RTL Danas
Simon Galloway, PA Images/Alamy/Profimedia
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Hrvatska s nestrpljenjem čeka potvrdu novog izbornika Vatrenih nakon odlaska Zlatka Dalića

Reprezentaciju je vodio gotovo devet godina i ostvario najveće uspjehe u povijesti hrvatskog nogometa. U njegovu mandatu Hrvatska je osvojila svjetsko srebro u Rusiji, broncu u Kataru i drugo mjesto u Ligi nacija, pa će njegova nasljednika čekati težak zadatak.

Prema neslužbenim informacijama, njegov najizgledniji nasljednik je Slaven Bilić, a navijači već raspravljaju o tome što bi trebao biti prvi potez novog izbornika.

'Koji bi trebao biti prvi potez?'

U našoj redovitoj rubrici pitali smo i vas: "Koji bi trebao biti prvi potez novog izbornika?" Evo nekoliko vaših odgovora koje ste podijelili u komentarima.

Tea Mirt poručila je kratko: "Da bude svoj!"

"Sastaviti mladu ekipu željnu igranja", smatra Lidija Novak.

Nikola Pavić očekuje pomlađivanje, ali ne potpuni rez: "Pomladiti ekipu, ostaviti dva senatora i, nadam se, postaviti 4-4-2."

Za kraj, stigao je i jedan duhoviti prijedlog. Zvonko Kremer napisao je: "Da zamoli Trumpa da poništi tekmu s Portugalom i proglasi našu pobjedu!"

Hvala na komentarima, a ostale pročitajte na Facebook stranici Net.hr-a.

Rtl DanasTema DanaPitamo VasIzbornikHnsSlaven BilićZlatko Dalić
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