Gospodin Zvonko dao je najbolji savjet za novog izbornika Vatrenih: Ovo morate vidjeti!
U našoj redovitoj rubrici na Facebook stranici pitali smo i vas: 'Koji bi trebao biti prvi potez novog izbornika?'
Hrvatska s nestrpljenjem čeka potvrdu novog izbornika Vatrenih nakon odlaska Zlatka Dalića.
Reprezentaciju je vodio gotovo devet godina i ostvario najveće uspjehe u povijesti hrvatskog nogometa. U njegovu mandatu Hrvatska je osvojila svjetsko srebro u Rusiji, broncu u Kataru i drugo mjesto u Ligi nacija, pa će njegova nasljednika čekati težak zadatak.
Prema neslužbenim informacijama, njegov najizgledniji nasljednik je Slaven Bilić, a navijači već raspravljaju o tome što bi trebao biti prvi potez novog izbornika.
'Koji bi trebao biti prvi potez?'
U našoj redovitoj rubrici pitali smo i vas: "Koji bi trebao biti prvi potez novog izbornika?" Evo nekoliko vaših odgovora koje ste podijelili u komentarima.
Tea Mirt poručila je kratko: "Da bude svoj!"
"Sastaviti mladu ekipu željnu igranja", smatra Lidija Novak.
Nikola Pavić očekuje pomlađivanje, ali ne potpuni rez: "Pomladiti ekipu, ostaviti dva senatora i, nadam se, postaviti 4-4-2."
Za kraj, stigao je i jedan duhoviti prijedlog. Zvonko Kremer napisao je: "Da zamoli Trumpa da poništi tekmu s Portugalom i proglasi našu pobjedu!"
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