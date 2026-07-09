Nakon tragedije koja je odnijela život radnice, novi alarm: 'Ako treba, neka zatvore pogon'

Neugodan miris koji se posljednjih dana širio oko tvornice za preradu ribe Adriatic Orada ponovno je uznemirio građane. Na teren su izašli vatrogasci, policija i druge nadležne službe, a mjerenja su pokazala povišene koncentracije sumporovodika u šahtovima.

"Na poziv policije, koja je zaprimila dojavu građana o neobičnom mirisu u zraku na području oko tvornice, izašli smo na teren. Tijekom mjerenja u šahtovima detektirali smo povećane koncentracije sumporovodika", rekao je zapovjednik Javne vatrogasne postaje Vežica Frane Žudić.

Uz mjerenja zraka, uzeti su i uzorci otpadnih voda kako bi se utvrdio uzrok pojave.

'Opasna koncentracija'

Prema riječima ravnatelja Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije Željka Linšaka, najveće izmjerene koncentracije dosezale su oko 100 ppm sumporovodika, no isključivo unutar šahtova.

"Riječ je o opasnim koncentracijama, ali važno je naglasiti da su izmjerene unutar šahta. Već na razini tla, odnosno pola metra iznad njega, koncentracije su znatno niže", rekao je Linšak.

Zbog toga nadležne službe nisu izdale posebno upozorenje građanima. Ističu da neugodan miris sam po sebi nije predstavljao opasnost za stanovništvo, no upozoravaju da problem treba trajno riješiti.

"Nije ugodno znati da se ispod nas nalaze tako visoke koncentracije. Ne treba čekati da se ponovno poklope nepovoljni vremenski uvjeti, poput bure, zbog kojih bi se plin mogao zadržavati u zatvorenim prostorima poput skladišta ili sanitarnih čvorova i predstavljati opasnost za zdravlje ljudi", upozorio je Linšak.

U istoj se tvornici otrovala radnica

Podsjetimo, u prosincu 2024. godine u poslovnom kompleksu tvornice dogodila se tragedija kada je zbog trovanja plinom preminula mlada zaposlenica. Nesreća se dogodila u upravnom dijelu poslovne zgrade.

Gradonačelnik Bakra Tomislav Klarić poručio je da Grad očekuje odlučnu reakciju nadležnih institucija.

"Problem se mora otkloniti. Ako bude potrebno, pogon treba i zatvoriti. Više se ne smije dopustiti da se ovakve situacije ponavljaju. Očito je riječ o propustu u tehnološkom procesu", rekao je Klarić.

Vodopravna inspekcija Državnog inspektorata obavila je nadzor te utvrdila da je zbog neodržavanja internog sustava odvodnje došlo do začepljenja pumpe uređaja za pročišćavanje otpadnih voda. Kvar je tijekom nadzora otklonjen, a inspekcijski postupak i dalje traje. Nakon što stignu rezultati analize otpadnih voda, bit će donesene zakonom propisane mjere.

Zapovjednik vatrogasaca Frane Žudić ističe da su se koncentracije sumporovodika u međuvremenu normalizirale.

"U utorak poslijepodne ni na jednoj lokaciji više nismo mjerili povišene koncentracije sumporovodika. Ako je stanje i dalje kao što smo ga tada zatekli, ljudski životi nisu ugroženi", rekao je.

Gradonačelnik Bakra dodao je kako je slučaj prijavljen svim nadležnim institucijama.

"S naše strane poduzeli smo sve što smo mogli. Sada je potez na Državnom inspektoratu, komunalnim službama, Nastavnom zavodu za javno zdravstvo, policiji i državnom odvjetništvu", poručio je Klarić.

Zatražili smo očitovanje i od tvrtke Adriatic Orada, no do zaključenja teksta odgovor nije stigao.