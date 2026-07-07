Neslužbeno doznajemo iz Inspektorata: Radovi se neće baš tako brzo i jednostavno nastaviti

U akciji na zagrebačkim ulicama su cijeli dan i inspektori koji su zatvorili čak tri gradilišta. Među njima je i ono na jednom od najprometnijih gradskih križanja Savske i Vukovarske ulice na kojem su danas, baš kao što smo izvijestili i jučer, vozila upadala među tramvajske tračnice.

Zatvoreno je i gradilište Vukovarska-Savska gdje je zatraženo postavljanje dodatne pomične ograde za zaštitu rova te ploču s podacima o gradilištu. Inspekcija je zaustavila i radove na u Zvonimirovoj ulici od Trga žrtava fašizma do Heinzlove zbog nepravilnosti tijekom građenja.

U Gradu Zagrebu kažu kako su gradilišta zatvorena zbog manjih propusta vezanih za zaštitu na radu. Tražili smo ih dodatna objašnjenja i sugovornika, no na to nisu pristali.

U pisanom priopćenju kažu kako su inspektoru na ovo gradilištu naredili izvođačima radova postavljanje pomične ograde i ploče s podacima o gradilištu što je uobičajena procedura.

U Državnom inspektoratu ističu da su gradilišta zatvorena jer nisu bila adekvatno zaštićena ni ograđena, ali i da ovdje njihov posao nije završen te da nastavljaju inspekcijski nadzor. Iako u Gradu kažu kako će nedostaci biti brzo uklonjeni i radovi nastavljeni, kako neslužbeno doznajemo u Državnom Inspektoratu, to neće biti baš tako brzo i jednostavno jer će sada provesti potpuni nadzor sve dokumentacije.

O cijeloj situaciji reporterka RTL-a Danas razgovarala je sa sudskim vještakom za građevinu Ivanom Martićem.

Zatvaraju li se inače gradilišta u ovakvim situacijama?

Gradilišta se u ovakvim situacijama u Hrvatskoj ne zatvaraju prema mojoj dugogodišnjoj praksi. U mojih 26 koliko sam aktivno u građevinarstvu, nisam doživio da se ovako zatvori gradilište koje izostankom građevinske ograde je problematično jer u zakonu ne postoje odredbe koje bi rekle što je manji ili veći nedostatak ili propust. Nešto nije napravljeno u skladu sa zakonom. Redovna procedura Inspektorata su u takvoj nadležnosti da izađu, utvrde i postupe. Ono što je građanima postalo problematično kad se to događa, s obzirom na događanja u zadnjih tjedan dana na lokaciji nešto sjevernije od nas. Postoji i onaj dio radnji kojim se može utvrditi kada, kako i zašto je došlo do pokretanja takvog inspekcijskog postupka. On je zakonom propisan i utvrđeno kako se provodi. Postoje redovne i izvanredne mjere i mjere kojima se kasnije kontroliraju provedbe već izdanih rješenja.

Neki građani kažu da je riječ o političkom obračunu nakon što se službeno vozilo premijera Andreja Plenkovića zabilo u stupiće. Što kažete na to, slažete li se?

Osobno kao vještak ne mogu se složiti s tako olako izrečenim tvrdnjama, no mogu ukazati da se svaka informacija može provjeriti jer postoji evidencija kako prijava tako i postupanja od trenutka pisanja plana rada Inspektorata do izlaska inspektora na teren. Znači da se u službenoj evidenciji Inspektorata može utvrditi čak i koji dan i u kojem trenutku te osnovi se izašlo na ovo gradilište utvrditi ispunjava li uvjete i je li postupanje bilo redovno i u skladu sa zakonom.

Vratimo se na propuste - jesu li veći ili manji i koliko je potrebno za njihovo uklanjanje?

Zakon ne definira niti veće ni manje propuste. Samo definira ispunjenje određenih uvjeta. Uvjeti su određeni Zakonom o gradnji, što je navedeno u jednom od priopćenja, koja su štura i površna da na osnovu njih bi bilo neozbiljno govoriti meni konkretno. Međutim, izgledno je - i jučer sam tu prolazio, ne postoji dokumentacija koja je evidentirana u okolišu gradilišta koja bi ukazala da je gradilišna tabla postavljena na mjestu pravovremeno kako je odredio Zakon i javno istaknuta na vidljivom mjestu. Isto tako nedostaje ograda koja bi trebala ograničiti pristup gradilištu. Ovo što sad vidimo su pretpostavljam neke izvanredne okolnosti i mjere koje su nastale povodom zatvaranja, no to nije dovoljno ni primjereno ovom mjestu i ovakvim radovima.