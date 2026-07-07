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Državni inspektorat zatvorio gradilište na najprometnijem križanju u Zagrebu! Ovo je razlog

Državni inspektorat zatvorio gradilište na najprometnijem križanju u Zagrebu! Ovo je razlog
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Foto: Patrik Macek/PIXSELL

U tijeku je obnova magistralnog vodoopskrbnog cjevovoda u Vukovarskoj vrijedna oko 3,8 milijuna eura

7.7.2026.
13:29
danas.hr
Patrik Macek/PIXSELL
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Državni inspektorat zatvorio je gradilište na križanju Savske ceste i Ulice grada Vukovara u Zagrebu, doznaju 24sata. 

Kako piše portal, radovi su obustavljeni zbog sigurnosnih propusta, odnosno gradilište je zatvoreno jer nije bilo osigurano, a inspektorima je navodno bila upitna i zaštitna oprema radnika. O svemu smo pitali i Grad Zagreb, a odgovor ćemo objaviti kada stigne.

Podsjetimo, na jednom od najprometnijih zagrebačkih raskrižja u tijeku je obnova magistralnog vodoopskrbnog cjevovoda u Vukovarskoj vrijedna oko 3,8 milijuna eura. Kako je najavljeno radovi bi trebali trajati do 31. kolovoza. Uz to obnavlja se i tramvajska skretnica, što će stajati dodatnih milijun 200 tisuća eura, a ti bi radovi trebali završiti dva tjedna prije.

Jučer smo objavili i kako su se pojavili prvi problemi na gradilištu. Naime nekoliko automobila je završilo u raskopanom dijelu tračnica.

ZetSavska CestaVukovarska UlicaGradilišteDržavni InspektoratRadovi
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