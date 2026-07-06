Kritični prizori iz Zagreba: Pogledajte kako sada izgleda jedno od najprometnijih raskrižja

Velika gužva izbila je u ponedjeljak ujutro na križanju Savske ceste i Ulice grada Vukovara u Zagrebu.

Razlog zastoja na jednom od najprometnijih raskrižja su radovi, zbog kojih je na snazi privremena regulacija prometa. Tramvaji tako ne voze po Vukovarskoj, a promet se odvija na preostalom dijelu kolnika.

U Savskoj je nastala velika kolona, a posebno je kritično na Vukovarskoj u smjeru zapada, gdje se promet iz tri trake preusmjerava u jednu.

Detalji radova

Podsjetimo, Grad Zagreb ranije je izvijestio da će se u sklopu uređenja Ulice grada Vukovara izvoditi radovi na rekonstrukciji magistralnog vodoopskrbnog cjevovoda i tramvajskog kolosijeka.

Dodali su da će promet biti otežan od subote 4. srpnja od 6.00 sati pa do posljednjeg dana kolovoza, kao i da će dijelovima raskrižja biti onemogućeno prometovanje vozilima.

Obilazni pravci su sljedeći:

Ulica grada Vukovara (istok) – Savska (sjever) – polukružno Savska – Ulica grada Vukovara (zapad)

Savska (jug) – Ulica grada Vukovara – polukružno raskrižje Ulice grada Vukovara i Fausta Vrančića – Ulica grada Vukovara – Savska (sjever)

Iz Grada su sve sudionike prometa zamolili da obrate pozornost na privremeno postavljenu prometnu signalizaciju te su zamolili za strpljenje i razumijevanje zbog mogućih poteškoća u prometovanju.

"Podsjećamo da je Grad Zagreb sve privremene prometne regulacije integrirao u navigacijske aplikacije Waze i Google maps pa preporučujemo njihovo korištenje radi lakšeg pronalaženja najbržih alternativnih pravaca. Sve informacije o radovima na uređenju Ulice grada Vukovara, ali i o ostalim značajnijim radovima koje utječu na prometu u gradu, možete pronaći na stranici regulacije.zagreb.hr", istaknuo je Grad.