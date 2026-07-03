Pripremite živce, zagrebačkom 'žilom kucavicom' tramvaji neće voziti do 17. kolovoza!

Zbog obnove vodoopskrbnog cjevovoda na raskrižju Savske ceste i Ulice grada Vukovara od subote u 6 sati do 31. kolovoza biti će uvedena privremena regulacija prometa, na križanju će promet biti otežan, a tramvaji Vukovarskom neće prometovati do 17. kolovoza, izvijestio je u petak Grad Zagreb.

U priopćenju se navodi da će se, paralelno s radovima na magistralnom cjevovodu ukupne vrijednosti oko 3,8 milijuna eura, izvesti i preostali radovi na obnovi tramvajske skretnice na raskrižju Vukovarske i Savske u vrijednosti 1,2 milijuna eura.

Za vrijeme izvođenja radova promet kroz raskrižje Vukovarske i Savske bit će otežan, a pojedinim dijelovima raskrižja neće biti moguće prometovati vozilima, napominju iz Grada

Sva lijeva skretanja na raskrižju bit će onemogućena, zadržano je pravocrtno kretanje na raskrižju iz smjera sjevera prema jugu i iz smjera zapada prema istoku, a iz smjera zapada prema istoku kretanje vozila uključuje kratku obilaznicu s polukružnim okretanjem u Savskoj sjeverno od raskrižja, pojašnjavaju. S druge strane, iz smjera juga prema sjeveru kretanje vozila uključuje dulju obilaznicu preko raskrižja Vukovarske ulice i Ulice Fausta Vrančića.

Tramvaji neće voziti do 17. kolovoza

Istodobno će, zbog radova na tramvajskoj infrastrukturi, od 4. srpnja do 17. kolovoza biti obustavljen tramvajski promet na dionici od Savske ceste do Avenije Marina Držića, dodaju iz Grada. Tramvajske linije prometovat će prema izmijenjenom režimu.

Linija 3 imat će trasu Ljubljanica – Savska – Glavni kolodvor – Autobusni kolodvor – Savišće. Linija 5 prometovat će trasom Prečko – Savska – Glavni kolodvor – Draškovićeva – Vlaška – Kvaternikov trg – Maksimir. Linija 13 privremeno neće prometovati, a umjesto tramvaja noćne linije 33 prometovat će autobus.

Radi održavanja povezanosti istočnog i zapadnog dijela grada privremeno se uvodi i izvanredna autobusna linija 616 Vrbik – Držićeva, koja će voziti Ulicom grada Vukovara između raskrižja s Ulicom Fausta Vrančića i Radničkom cestom. Vozni red bit će istaknut na početnim i krajnjim stajalištima te na stranicama ZET-a, navodi se u priopćenju.

Grad Zagreb sve sudionike u prometu moli da prate privremeno postavljenu prometnu signalizaciju te za strpljenje i razumijevanje zbog mogućih poteškoća u prometovanju. Podsjećaju i da su sve privremene prometne regulacije integrirane u navigacijske aplikacije Waze i Google Maps te preporučuju njihovo korištenje radi lakšeg pronalaženja najbržih alternativnih pravaca.

Sve informacije o radovima na uređenju Ulice grada Vukovara, ali i o ostalim značajnim radovima koje utječu na promet u gradu, mogu pronaći i na stranici regulacije.zagreb.hr.