Vozač ZET-a šokirao videom usred Zagreba: 'Koje milfače, ljudi moji! Valda budem izdržal leto nekak'

Vozač ZET-a našao se pod kritikama nakon što je na društvenim mrežama objavio snimku u kojoj na neprimjeren način komentira žene koje koriste zagrebački javni prijevoz.

U videu, koji je kasnije uklonjen, vozač Z.S.K. opisuje žene seksualizirajući njihov izgled i odjeću. Snimku je ponovno objavio profil "Seksizam naš svagdašnji", uz poruku da je riječ o neprihvatljivom ponašanju osobe koja radi u javnoj službi.

U spornoj snimci vozač, odjeven u uniformu i dok se nalazi u vozilu javnog prijevoza, komentira putnice riječima:

"Pozdrav, društvo, evo vozim tu u strogi centar grada od Glavnog kolodvora do Laništa, znači do Arene, i ak ja ne bum ovo leto oslepel, ne bum nikad. Pa to nije normalno, koji dekoltei, koji minjaki, koje petice, šestice, koje milfače, ljudi moji. Ovo nije za vjerovati, već primjećujem da gubim vid lagano, al dobro. Borim se. Valjda bum izdržal ovo leto nekak, ljudi moji. Ovo treba vidjeti. Zijevam kaj som na suhom", navodi se u snimci.

Kritike zbog ponašanja u službenoj uniformi

Iz profila "Seksizam naš svagdašnji" upozorili su kako je posebno problematično što se radi o osobi u službenoj uniformi koja upravlja javnim prijevozom, ističući da takvi istupi dodatno narušavaju osjećaj sigurnosti putnica.

Naglašavaju i da žene u javnom prostoru trebaju biti zaštićene od seksualne objektivizacije i neprimjerenih komentara, neovisno o tome kako su odjevene.

Iz Zagrebačkog električnog tramvaja (ZET) za Jutarnji list poručili su kako je riječ o neprimjerenom istupu koji je izazvao opravdane negativne reakcije javnosti te su se ispričali putnicama.

Uprava ZET-a pokrenula je interni postupak radi utvrđivanja okolnosti i mogućeg izricanja disciplinske mjere. Vozač je snimku uklonio te se ispričao zbog nepromišljenog postupka.

Riječ je o vozaču koji je ranije bio javno pohvaljen zbog pomaganja putnicima s invaliditetom i proglašen "Dobrim duhom ZET-a", no ovaj slučaj izazvao je snažne reakcije i osude dijela javnosti.