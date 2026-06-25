Ide se na kraj 'švercanju' u žutoj traci! Donosimo i koje još promjene stižu u Zagreb

Vozačima koji koriste žutu traku u Savskoj cesti uskoro stiže kraj. Grad Zagreb već večeras počinje postavljati fizičke barijere koje će, nakon četiri noći radova, onemogućiti ulazak automobilima u traku namijenjenu javnom prijevozu.

Povod za ovu mjeru dugogodišnji je problem nepropisnog korištenja žutih traka, zbog čega dolazi do usporavanja tramvajskog i autobusnog prometa.

Dosadašnje kazne, smatra gradonačelnik Tomislav Tomašević, nisu dale željene rezultate.

"Kazne su jako male. Trenutačno iznose 30 eura i to samo ako vas policija uhvati, što je vrlo rijetko. Očekujem i vjerujem da će se kazne povisiti", rekao je.

Barijere od Veslačke do Frankopanske

Fizičke barijere bit će postavljene na dionici od Veslačke do Frankopanske ulice. Nakon njihove postave žutom trakom više neće smjeti prometovati ni taksisti.

Cilj je ubrzati promet na jednoj od najopterećenijih gradskih dionica kojom prometuje velik broj tramvajskih linija.

Moguće kraće putovanje za desetak minuta

Prema riječima pročelnika Gradskog ureda za promet i sigurnost Andra Pavune, nova mjera sa sustavom upravljanja semaforima mogla bi značajno skratiti trajanje putovanja.

Putovanje od Prečkog do Trga bana Jelačića, ističe, moglo bi biti kraće i do desetak minuta.

Širi plan unapređenja javnog prijevoza

Nova prometna rješenja dio su šireg plana poboljšanja javnog prijevoza u Zagrebu. Grad je već nabavio 40 novih kraćih tramvaja, u tijeku je nabava još 20 dužih, a provodi se i zapošljavanje novih vozača.

Mjera se temelji i na rezultatima anketa među Zagrepčanima, prema kojima bi građani češće koristili javni prijevoz kada bi on bio pouzdaniji i kada bi vozila prometovala češće.

Žute trake u Zagrebu postoje već 45 godina, no istraživanje Fakulteta prometnih znanosti pokazalo je da se tijekom jutarnje prometne špice na njima nalazi svako drugo vozilo.

Hoće li fizička zaštita žutih traka donijeti željene rezultate, pokazat će se već idući tjedan.