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Velike promjene u Zagrebu! Savska se mijenja iz temelja, Tomašević bi trebao otkriti detalje

Velike promjene u Zagrebu! Savska se mijenja iz temelja, Tomašević bi trebao otkriti detalje
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Foto: Mia Slafhauzer/PIXSELL

Ovim potezom očekuje se veća protočnost tramvaja kroz prometnu žilu kucavicu grada

25.6.2026.
10:31
danas.hr
Mia Slafhauzer/PIXSELL
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Grad Zagreb postavit će pet kilometara gumenih rubnjaka duž cijele Savske ceste. To će danas predstaviti gradonačelnik Tomislav Tomašević na konferenciji za medije.

Kako je objavio Jutarnji list, po 2,5 kilometara fizičkih barijera postavit će se s obje strane Savske, od Veslačke ulice na jugu do Dalmatinske ulice u središtu grada. Slična rješenja već su izvedena u Bukovačkoj cesti te u Ulici Republike Austrije.

Savska cesta odabrana je jer njome prolazi čak devet tramvajskih linija. Žele time ubrzani prolazak tramvaja, a omogućilo bi i veći broj broja polazaka tramvaja s okretišta.

Ovo prometno rješenje jedno je od predloženih mjera studije o žutim trakama Fakulteta prometnih znanosti i tvrtke Ernst & Young. Jedan od kreatora elaborata objasnio je kako rigoroznija kontrola ne bi samo ubrzala javni gradski promet, već bi ga učinila i sigurnijim. Naime, velika većina zastoja u tramvajskom prometu nastala je kao rezultat sudara osobnih automobila ili taksija s tramvajima. Fizičkim odvajanjem šanse za koliziju ili okrznuća trebale bi se drastično smanjiti.

Izjave gradonačelnika na očekivanoj press konferenciji uživo možete pratiti ovdje.

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