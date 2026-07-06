FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
PROBLEMI OD JUTRA /

Kaos na ključnom raskrižju u Zagrebu: Dva automobila upala u raskopane tračnice

Kaos na ključnom raskrižju u Zagrebu: Dva automobila upala u raskopane tračnice
×
Foto: RTL Danas

Na jednom od najprometnijih križanja u Zagrebu od jutra se stvaraju gužve uzrokovane radovima, zbog kojih je na snazi posebna regulacija prometa.

6.7.2026.
12:57
danas.hr
RTL Danas
VOYO logo
VOYO logo

Čak dva automobila u razmaku od tek nekoliko sati upala su u ponedjeljak u raskopane tračnice na križanju Savske ceste i Ulica grada Vukovara u Zagrebu. 

Jutarnji list oko 9.00 ujutro je objavio da je automobil marke Hyundai zapeo na tračnicama i izazvao zastoj u tramvajskom prometu. Spašavati ga je morala vučna služba. 

Malo poslije podneva došlo je do gotovo identične situacije, samo što je "žrtva" sada bio Audi. 

Kaos na ključnom raskrižju u Zagrebu: Dva automobila upala u raskopane tračnice
Foto: RTL Danas
Kaos na ključnom raskrižju u Zagrebu: Dva automobila upala u raskopane tračnice
Foto: RTL Danas

Na fotografijama koje smo snimili vidi se kako je propao na tračnice te baš kao i automobil prije njega zaustavio promet.

Posebna regulacija prometa 

Podsjetimo, na jednom od najprometnijih križanja u Zagrebu od jutra se stvaraju gužve uzrokovane posebnom regulacijom prometa, koja je na snazi zbog radova. 

Grad Zagreb ranije je izvijestio da će promet biti otežan od subote 4. srpnja od 6.00 sati pa do 31. kolovoza, kao i da će dijelovima raskrižja biti onemogućeno prometovanje vozilima. 

Dodaju kako će se u sklopu uređenja Ulice grada Vukovara izvoditi radovi na rekonstrukciji magistralnog vodoopskrbnog cjevovoda i tramvajskog kolosijeka. 

ZagrebTramvajTracnice
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike