Kaos na ključnom raskrižju u Zagrebu: Dva automobila upala u raskopane tračnice

Čak dva automobila u razmaku od tek nekoliko sati upala su u ponedjeljak u raskopane tračnice na križanju Savske ceste i Ulica grada Vukovara u Zagrebu.

Jutarnji list oko 9.00 ujutro je objavio da je automobil marke Hyundai zapeo na tračnicama i izazvao zastoj u tramvajskom prometu. Spašavati ga je morala vučna služba.

Malo poslije podneva došlo je do gotovo identične situacije, samo što je "žrtva" sada bio Audi.

Foto: RTL Danas

Foto: RTL Danas

Na fotografijama koje smo snimili vidi se kako je propao na tračnice te baš kao i automobil prije njega zaustavio promet.

Posebna regulacija prometa

Podsjetimo, na jednom od najprometnijih križanja u Zagrebu od jutra se stvaraju gužve uzrokovane posebnom regulacijom prometa, koja je na snazi zbog radova.

Grad Zagreb ranije je izvijestio da će promet biti otežan od subote 4. srpnja od 6.00 sati pa do 31. kolovoza, kao i da će dijelovima raskrižja biti onemogućeno prometovanje vozilima.

Dodaju kako će se u sklopu uređenja Ulice grada Vukovara izvoditi radovi na rekonstrukciji magistralnog vodoopskrbnog cjevovoda i tramvajskog kolosijeka.