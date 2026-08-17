Pojavila se nova snimka Musialinog pada: Scene koje su zabrinule sve

Njemački reprezentativac Jamal Musiala izazvao je veliku zabrinutost nakon što se tijekom utakmice u Münchenu srušio na teren. Suigrači i protivnički igrači odmah su mu priskočili u pomoć, a ubrzo je stigla i liječnička ekipa.

Prema prvim informacijama, Musialino stanje je stabilno. Njemački Bild navodi da je imao problema s vrtoglavicom i cirkulacijom, a situaciju je dodatno otežala temperatura od čak 33 stupnja Celzija.

Pad je izazvao dodatnu zabrinutost zbog teške ozljede noge koju je Musiala doživio na Svjetskom klupskom prvenstvu, zbog koje je propustio gotovo cijelu prošlu sezonu.

Ipak, zasad nema naznaka ozbiljnijih posljedica, a iz Bayerna stižu informacije da je njegovo stanje stabilno.