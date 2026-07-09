Trump nakon novih udara: 'Svaki put kad nas napadnu, mi ćemo njih 20 puta jače'

PRIMIRJE SE RASPALO /

Primirje između Sjedinjenih Američkih Država i Irana praktički se raspalo. Nastavljena je razmjena napada, a nema naznaka smirivanja sukoba.

Američke snage ponovno su gađale ciljeve u Iranu. Američko Središnje zapovjedništvo tvrdi da je u posljednjih 48 sati pogođeno ukupno 170 ciljeva, većinom na jugu zemlje, u području Hormuškog tjesnaca.

Iranski mediji navode da su pogođeni željeznički most u pokrajini Golestan te područje u blizini nuklearne elektrane Bušer, na što iz Washingtona zasad nisu odgovorili. Prema tvrdnjama Teherana, u američkim napadima poginulo je najmanje 14 ljudi.

Nove udare još je sinoć najavio američki predsjednik Donald Trump.

'Upravo smo ih vrlo snažno pogodili. Rekao bih da smo im uzvratili omjerom 20 prema 1. Svaki put kada oni napadnu nas, mi ćemo uzvratiti 20 puta jače. Tako smo postupili i sinoć. Danas su izveli manje napade, ali to je zapravo bila odmazda za ono što se dogodilo noć prije. Zapravo su pogodili tri broda, a ne dva', rekao je Trump.

Što je s memorandumom o razumijevanju?

Iran je odgovorio napadima na američku vojnu infrastrukturu u Bahreinu, Kuvajtu, Kataru i Jordanu. Glavni iranski pregovarač Mohammad Bagher Ghalibaf poručio je da će Hormuški tjesnac ostati pod kontrolom Teherana.

'Amerika još uvijek nije shvatila da zastrašivanje i kršenje obećanja više ne prolaze bez posljedica. Reći ću to posve jasno: ako napadnete, odgovorit ćemo istom mjerom', rekao je.

Napadi dolaze u trenutku kada se u Mašhadu okupio velik broj ljudi na posljednjem ispraćaju ubijenog ajatolaha Alija Hamneija. Prema iranskim medijima, u tom su području pogođena i dva željeznička mosta.

Među građanima vlada nepovjerenje u mogućnost trajnog primirja.

'Amerika i njezin predsjednik Trump ne pridržavaju se međunarodnih načela ni pravila. Od njih se zasigurno ne može očekivati da će poštovati ovaj memorandum o razumijevanju', kaže Vahid Solatani.

Sukob se ponovno rasplamsao nakon što je američki predsjednik proglasio kraj privremenog prekida vatre i najavio nove napade. Ipak, na završetku samita u Ankari poručio je kako ne vjeruje da će se rat dodatno proširiti.

'Ne mislim da će to ponovno početi. Mislim da će se sve vrlo brzo završiti. Oni su pogodili nekoliko brodova, a mi smo uzvratili mnogo snažnije', rekao je Trump.