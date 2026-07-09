Gori jug Irana, pogledajte snimke: 'Naše snage su ubojite i spremne za operacije'

Američko Središnje zapovjedništvo (CENTCOM) objavilo je u četvrtak da je u napadima u Iranu pogođeno približno 90 vojnih ciljeva. Mete su uključivale sustave protuzračne obrane, postrojenja za obalni nadzor, skladišta projektila i bespilotnih letjelica, pomorske kapacitete te vojnu logističku infrastrukturu duž iranske obale.

🚨 JUST IN: The Pentagon releases videos of American forces OBLITERATING over 90 TARGETS in Iran tonight in retaliation for the regime’s attacks on civilian vessels



This is in ADDITION to the 80 targets hit last night by U.S. forces.



Tonight’s strikes included “air defense… pic.twitter.com/DV9xVQbYDd — Nick Sortor (@nicksortor) July 9, 2026

Ovi udari nastavak su ofenzivnih operacija započetih noć prije. Udari izvedeni dan ranije bili su odgovor na iransko kršenje primirja napadom na tri komercijalna plovila u Hormuškom tjesnacu. U tim je napadima CENTCOM gađao oko 80 vojnih ciljeva, uključujući više od 60 malih plovila Korpusa čuvara islamske revolucije, kako bi Iran platio visoku cijenu za taj čin, priopćili su.

Središnje zapovjedništvo poručilo je da američke snage ostaju "pripravne, ubojite i spremne za izvođenje operacija po zapovijedi vrhovnog zapovjednika".

Trump bez predaha na Truth Socialu

Predsjednik SAD-a Donald Trump u noći na četvrtak objavio je 19 poruka i snimki na svojoj društvenoj mreži Truth Socialu, uglavnom vezanih uz američke napade na Iran. U jednoj od objava Trump je poručio da su američki napadi odgovor na iranske napade na brodove.

"Ovo je odmazda za jučerašnje iransko bombardiranje brodova. Ako se to ponovi, bit će puno gore", napisao je.

Footage of an American airstrike hitting the Iranian port of Chabahar tonight, knocking out the maritime control tower. pic.twitter.com/dTlTD9siUb — OSINTtechnical (@Osinttechnical) July 8, 2026

Napadi su uslijedili nakon što je Trump ranije poručio da je privremeni sporazum s Iranom "gotov". Na pitanje smatra li da je memorandum o razumijevanju mrtav, rekao je: "Po meni, sporazum je gotov. Oni su šljam. Oni su predvođeni bolesnicima, zlim nasilnicima. Ne želim više imati posla s njima."

Kasnije je dodao da nije siguran bi li Iran poštovao sporazum čak i kada bi bio postignut.

Eksplozije u Iranu

Iranska novinska agencija Mehr izvijestila je o eksplozijama u više gradova na jugu zemlje, od područja Hormuškog tjesnaca do Omanskog zaljeva. Među pogođenim lokacijama navode se Bandar Abas, Konarak i Šabahar, javlja Sky News.

Prema ranijim informacijama, najnoviji američki napadi odgovor su na iranski napad na trgovačke brodove u Hormuškom tjesnacu. Iran nije preuzeo odgovornost za te napade.

Hormuški tjesnac, kroz koji je prije početka rata 28. veljače prolazila petina svjetskih isporuka nafte, Iranu daje snažan geopolitički utjecaj. Iako Teheran nije preuzeo odgovornost za napade na brodove, analitičari smatraju da takvim akcijama nastoji ojačati svoju pregovaračku poziciju. Nova eskalacija dodatno je umanjila izglede da privremeni memorandum o razumijevanju, potpisan 17. lipnja, preraste u trajni mirovni sporazum.

(@realDonaldTrump - Truth Social Post)

(Donald J. Trump - Jul 08 2026, 6:06 PM ET) pic.twitter.com/GcPPy9Qvxr — Fan Donald J. Trump 🇺🇸 TRUTH POSTS (@TruthTrumpPosts) July 8, 2026

Novi val američkih napada

Podsjetimo, američka vojska objavila je u srijedu da je pokrenula novi val napada na Iran s ciljem očuvanja slobodne plovidbe kroz Hormuški tjesnac, nekoliko sati nakon što je američki predsjednik Donald Trump izjavio da je privremeni sporazum o okončanju rata "gotov".

Najnoviji napadi, za koje Washington tvrdi da su odgovor na iranski napad na tri trgovačka broda u Hormuškom tjesnacu u utorak, izazvali su eksplozije u više gradova na jugu Irana, a pojedina područja ostala su bez električne energije.

Iran je u srijedu objavio da je, kao odgovor na ranije američke napade na infrastrukturu, gađao američke vojne ciljeve u Bahreinu i Kuvajtu. Na pitanje prije početka summita NATO-a u Turskoj smatra li da je memorandum o razumijevanju mrtav, Trump je odgovorio: "To je vrlo zanimljivo pitanje. Po meni, sporazum je gotov."

Ipak, Trump, koji je i ranije prijetio eskalacijom vojnog sukoba prije nego što bi ublažio retoriku, rekao je da ne očekuje povratak otvorenom ratu te da još nije jasno hoće li se pregovori o trajnom sporazumu nastaviti. Na konferenciji za novinare kasnije tijekom dana izjavio je da ne vjeruje kako će rat ponovno izbiti. "Što god da se dogodi, završit će vrlo brzo... i samo će povećati sigurnost, uključujući sigurnost opskrbe naftom", rekao je.

Nakon objave novih američkih napada cijena nafte Brent porasla je za više od jednog dolara po barelu u trgovanju nakon zatvaranja tržišta te je dosegnula 79,28 dolara po barelu. Unatoč tome, cijena je i dalje znatno niža od 120 dolara koliko je iznosila krajem travnja.

Iranski portal Nournews, povezan s najvišim državnim sigurnosnim tijelom, pozvao se na vojni izvor koji tvrdi da Iran priprema "masovni napad" na američke vojne baze u regiji kao odgovor na američke udare. Prije novih američkih napada glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmaeil Baghaei izjavio je da su Sjedinjene Države prekršile memorandum o razumijevanju dovodeći u pitanje odredbu koja "naglašava odgovornost Islamske Republike Iran za određivanje pravila sigurnog prolaska brodova kroz Hormuški tjesnac".