Amerikanci pokrenuli nove udare: Iran uskoro sprema masovni napad

Američka vojska izvodi nove napade na Iran, priopćilo je Središnje zapovjedništvo SAD-a u srijedu, nekoliko sati nakon što je predsjednik Donald Trump proglasio privremeni sporazum o okončanju rata s Iranom "gotovim".

Zapovjedništvo navodi da su napadi usmjereni na smanjenje iranskih sposobnosti ugrožavanja slobode plovidbe u Hormuškom tjesnacu.

Sprema se odgovor?

"Sjedinjene Države smatraju Iran odgovornim za nedavnu neopravdanu agresiju na trgovačke brodove i civilne posade koje slobodno plove ključnim međunarodnim plovnim putem", objavilo je zapovjedništvo na društvenoj mreži X.

Iranska agencija Nournews je, pozivajući se na vojni izvor, objavila da su iranske snage spremne uskoro uzvratiti masovnim napadima na američke vojne baze u regiji.