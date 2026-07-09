Razotkrivene jezive metode, djeca su u opasnosti: 'Najčešće to rade stranci'

Ljeto, more i bezbrižna dječja igra. Fotografije s godišnjeg odmora za mnoge su uspomene koje žele podijeliti s obitelji i prijateljima. No, one često završe u pogrešnim rukama.

"Fotografija djeteta je vrlo tražena roba. U zadnjih osam godina imamo porast iskorištavanja djece za pornografiju preko 300 posto. Djeca koja se kupaju bez kupaćih kostima su interesantna predatorima, pedofilima, koji će tu fotografiju i taj videozapis kasnije prodati, podijeliti i umnožiti na internetu i s time dovesti u pitanje i samo to dijete", objašnjava Tomislav Ramljak, predsjednik Centra za nestalu i zlostavljanu djecu.

Samo prošle godine policija je evidentirala 452 kaznena djela iskorištavanja djece za pornografiju - 25 više nego lani. Zbog toga se provodi kampanja "Najbolji dječji kupaći je onaj koji se nosi".

Evo gdje skrivaju kamere

Policijska službenica Službe prevencije Ureda glavnog ravnatelja policije, Anita Gračan, ističe kako su najčešći počinitelji strani državljani, osobe od 30 do 60-ak godina koje koriste raznorazne predmete kako bi sakrili skrivene kamere i kako bi odradili određeno prekriveno snimanje djece.

Kamere mogu biti skrivene u sunčanim naočalama, kemijskim olovkama, prijenosnim hladnjacima ili bocama. No, djecu u opasnost često nesvjesno mogu dovesti i sami roditelji.

"Apeliramo na roditelje da fotografije s ljetovanja, s obiteljskih druženja gdje su djeca oskudno obučena ne dijele po društvenim mrežama jer to isto može biti predmet iskorištavanja, već da to zaista koriste odgovorno u okviru svog obiteljskog okruženja", upozorava pravobraniteljica za djecu Tatjana Katkić Stanić.

Kazna za počinitelje u pravilu je jedna do deset godina zatvora. Zabrinjava zaista podatak da je prošle godine 35 počinitelja osuđeno na rad za opće dobro, a više od 50 posto počinitelja je dobilo kaznu od jedne do dvije godine što je zaista nešto što je alarmantno ako uzmemo u obzir kaznena djela i posljedice kojima je poslije dijete izloženo", dodaje Katkić Stanić.

Ako primijetite sumnjivo ponašanje, najsigurnije je nazvati policiju, jer bolje je jednom posumnjati nego jednom zakasniti.