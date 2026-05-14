PRITVOREN /

Nijemac (65) uhićen u Dalmaciji! Na laptopu i mobitelu čuvao dječju pornografiju

Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL

14.5.2026.
12:26
Tajana Gvardiol
Zeljko Lukunic/PIXSELL
U sklopu kontinuirane međunarodne suradnje policije usmjerene na otkrivanje počinitelja kaznenih djela iskorištavanja djece za pornografiju, policijski službenici PU splitsko-dalmatinske, dovršili su jučer kriminalističko istraživanje nad 65-godišnjim državljaninom Njemačke za kojeg je utvrđeno postojanje osnovane sumnje da je počinio kazneno djelo Iskorištavanje djece za pornografiju iz čl. 163. Kaznenog zakona Republike Hrvatske.

U sklopu kriminalističkog istraživanja policijski službenici su obavili pretragu doma kojeg je muškarac koristio, tijekom koje su pronađeni i oduzeti laptopi i mobiteli na kojima je posjedovao snimke i fotografije pornografskog sadržaja.

Nakon dovršenog istraživanja 65-godišnjak je uz kaznenu prijavu predan pritvorskom nadzorniku.

PornografijaPedofilSplitUhićenjePolicija
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
