Tinejdžeri namamili navodnog pedofila i kamenovali ga do smrti: 'Imam je**** 16 godina, uhvatite ga'

Dvoje tinejdžera proglašeno je krivima za ubojstvo iz nehaja nakon što su namamili Alexandera Cashforda (49) na plažu i ubili ga. Bili su uvjereni da je pedofil. Djevojka (16) i mladić (15) tijekom suđenja negirali su ubojstvo, dok je drugi 16-godišnjak ranije priznao krivnju za ubojstvo iz nehaja. Napad je bio 10. kolovoza prošle godine u obalnom mjestu Leysdown-on-Sea u Engleskoj, piše Sky News.

Sve je počelo dva dana ranije kada je 49-godišnjak u zabavnom parku upoznao djevojku i dao joj svoj broj telefona. Međutim, na posjetnici nije bilo njegovo ime. Ona i njezina dva prijatelja.

Njih troje su razmijenili poruke s Cashfordom, koji je tvrdio da ima 30 godina. Pitao je djevojku, koja je koristila pseudonim Sienna, voli li šampanjac i dodao da je želi poljubiti, čulo se na sudu. Nakon što su dogovorili sastanak na plaži, stariji optuženik rekao je da je napao žrtvu jer je smatrao da policija "ne bi ništa učinila" da su ga prijavili zbog pokušaja susreta s djevojkom.

Djevojka sve snimala

Djevojka je vikala "je**** pedofil, imam je**** 16 godina, uhvatite ga" dok je snimala dječake kako jure Cashforda. Snimka s mobitela pokazala je kako ga dječak udara bocom u glavu. Priznao je da je htio ozlijediti žrtvu, ali nije vjerovao da će to uzrokovati "ozbiljnije ozljede".

Glavni inspektor Neil Kimber iz policije Kenta rekao je da je Cashford "namamljen na osamljeno mjesto" te da je dvojica muškaraca koji su pratili žrtvu pokazala "divljačko ponašanje". Mladi su nakon ubojstva objavili napad na društvenim mrežama.

Natalie Smith, viša tužiteljica iz Krunskog tužiteljstva, rekla je da se radilo o "pažljivo planiranom, namjernom i nasilnom napadu" na gospodina Cashforda "koji se nije mogao braniti".

