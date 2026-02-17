Ovo su zabilježile nadzorne kamere u trenutku potresa u Dalmaciji i Zagori: Poslušajte taj zvuk...

Potres magnitude 4,4 po Richteru pogodio je u utorak 17.30 sati Bosnu i Hercegovinu, a osjetio se i u Dalmaciji. Potrese je dogodio devet kilometara sjeverozapadno od Livna, odnosno 53 kilometra sjeveroistočno od Splita.

Potres se snažno osjetio i jasno čuo na području Splita i okolice, Omiša, Makarske, Ploča te Kaštela, a osjetio se i u svim dijelovima Dalmacije te u dijelu južne Hrvatske. Potres se osjetio i u većem dijelu Bosne i Hercegovine, uključujući i njezin sjever, kao i u dijelu Crne Gore.

Snimke iz Sviba u općini Cista Provo te iz Korešnice, koje je objavio portal Dalmacija Danas, prikazuju trenutak potresa koji je pogodio područje Dalmacije i Hercegovine.

