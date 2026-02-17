FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
ponovno ih gledamo /

Ruske zastave opet na Olimpijskim igrama? Evo u čemu je riječ

Ruske zastave opet na Olimpijskim igrama? Evo u čemu je riječ
×
Foto: David Davies, PA Images/Alamy/Profimedia

Odluka otvara put široj reintegraciji Rusije i Bjelorusije u svjetski sport dvije godine prije Olimpijskih igara u Los Angelesu.

17.2.2026.
18:55
Hina
David Davies, PA Images/Alamy/Profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Međunarodni paraolimpijski odbor (IPC) u utorak je objavio da će sportaši iz Rusije i Bjelorusije moći sudjelovati pod vlastitim zastavama na Paraolimpijskim igrama 2026. u Milanu-Cortini, tvrdi AFP.

Ova odluka označava povratak dviju nacija koje su bile izgnane iz olimpijske obitelji nakon invazije na Ukrajinu.

"Rusima je dodijeljeno je ukupno šest mjesta, a Bjelorusima četiri mjesta", rekao je predstavnik IPC-a Craig Spence, naznačio je da će se s tim sportašima postupati kao s onima iz bilo koje druge zemlje. Stoga će moći marširati sa svojim zastavama, nositi svoje nacionalne boje i slušati svoje nacionalne himne.

Ova odluka slijedi nakon rujanskog glasovanja članova IPC-a kojim se Rusiji i Bjelorusiji dopušta natjecanje sa svojim himnama i zastavama, te naknadne presude Arbitražnog suda za sport (CAS) kojom je potvrđena ova odluka unatoč protivljenju Međunarodne skijaške federacije (FIS).

Kao rezultat toga, ruski i bjeloruski sportaši koji se natječu u sportovima koje odobrava FIS imaju pravo sudjelovati, objasnio je Craig Spence.

Odluka otvara put široj reintegraciji Rusije i Bjelorusije u svjetski sport dvije godine prije Olimpijskih igara u Los Angelesu.

Rusija će stoga moći nastupiti u Milanu Cortina s dva predstavnika u paraolimpijskom alpskom skijanju, dva u paraolimpijskom skijaškom trčanju i dva u snowboardu.  Bjelorusiji su dodijeljena ukupno četiri mjesta, sve u skijaškom trčanju. Ruski paraolimpijski odbor rekao je lokalnim medijima da će u alpskom skijanju sudjelovati Aleksej Bugajev, trostruki paraolimpijski prvak, i Varvara Vorončihina, dvostruka svjetska prvakinja.

POGLEDAJTE VIDEO: Boksački svijet bruji o monstruoznom nokautu!

Zimske Olimpijske Igre 2026ZoiRusija
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx