Hrvatske skijašice na Tofani napadaju Olimpijske igre: 'Dat ću sve od sebe'

Sunčana Tofana iznad Cortine d’Ampezzo u četvrtak će biti pozornica na kojoj će hrvatske skijašice tražiti svoj trenutak na Zimskim olimpijskim igrama. U utrci slaloma nastupit će Leona Popović, Zrinka Ljutić i 16-godišnja debitantica Pia Vučinić.

Posljednja je u Cortinu stigla 28-godišnja Leona Popović, kojoj su ovo treće Olimpijske igre u karijeri. Uoči nastupa djeluje smireno i fokusirano.

“Zadovoljna sam formom na treninzima, stvarno sve ide jako dobro. Dolazim optimistična i veselim se utrci”, poručila je hrvatska reprezentativka.

Uz nju će na startu biti i Zrinka Ljutić te najmlađa članica ekipe Pia Vučinić. Obje su već odradile veleslalom i upoznale stazu, a sada ih čeka slalom, disciplina u kojoj se odlučuje u stotinkama sekunde.

Popović iza sebe ima dva olimpijska iskustva koja su obilježile izvanredne okolnosti. Na prvim Igrama doživjela je ozljedu, druge su se održale u pandemijskim uvjetima, bez uobičajene atmosfere i olimpijskog duha.

“Na prvima sam se ozlijedila, druge su bile pod koronom i sve je bilo kaotično. Ove su mi treće i veseli me poznato okruženje. Možda nemamo potpuni dojam Igara jer smo ovdje kratko, ali uvijek je posebno startati na Olimpijskim igrama”, kaže Popović.

Iza nje je zahtjevna sezona obilježena povratkom nakon teške ozljede koljena. Upravo zato, priznaje, teško je postaviti jasna rezultatska očekivanja.

“Teško je govoriti o očekivanjima. Sezona nije išla kako sam zamislila, vraćam se nakon ozljede i bilo je puno uspona i padova. No dobro se osjećam na treningu, puno radimo i dat ću sve od sebe”, ističe.

Primjeri koliko skijanje može biti nepredvidivo pokazale su i najveće zvijezde. Dok je Federica Brignone došla do dva olimpijska zlata, Lindsey Vonn doživjela je težak pad. Dvije različite priče koje potvrđuju koliko je granica između uspjeha i razočaranja tanka.

“To su dvije strane našeg sporta. Možeš se vratiti nakon ozljede i pobijediti, kao Federica, a možeš dati sve od sebe i doživjeti težak pad. Takvo je skijanje”, realno zaključuje Popović.

Predsjednik Hrvatski olimpijski odbor Zlatko Mateša podsjetio je na specifične uvjete u kojima hrvatski skijaši treniraju.

“Naša infrastruktura za zimske sportove je takva kakva jest. Čak ni Sljeme ne funkcionira kako treba. Svi oni treniraju u inozemstvu i s obzirom na to moramo biti zadovoljni”, poručio je.

POGLEDAJTE VIDEO: Boksački svijet bruji o monstruoznom nokautu!